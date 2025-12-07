OH Leuven en Zulte Waregem sluiten het voetbalweekend tegen elkaar af. Beide teams kunnen met een overwinning een prima zaak doen in het klassement. Het kan alweer een bewogen weekend worden, dat sowieso.

OH Leuven is onder nieuwe coach Felice Mazzu toch wel wat aan een revival bezig. En dus willen ze ook tegen promovendus Zulte Waregem graag op dat elan doorgaan. Beide teams liggen wel uit de Beker van België.

Druk op de ketel voor OH Leuven en Zulte Waregem

Club Brugge en Union hadden het niet onder de markt, maar de kleine details deden de wedstrijden kantelen. En nu dus vol aan de bak tegen elkaar. Essevee heeft 21 punten, OH Leuven 15 eenheden. De thuisploeg kan in de top-12 springen, de bezoekers in de top-6 als de andere matchen meevallen.

Voor Zulte Waregem en coach Sven Vandenbroeck wordt het mogelijk wel opnieuw heel hard puzzelen. "We hadden al blessures voor het bekertreffen", was de T1 van Zulte Waregem zeer duidelijk voor de camera van Essevee TV.

Belangrijk duel voor beide ploegen

"En ook na de wedstrijd zijn er wat jongens bijgekomen. We hopen de jongens die woensdag met kleine hinder niet aan de match konden beginnen te recupereren zijn en dat we ook de andere twee spelers wedstrijdfit kunnen krijgen."

"Het zal tegen de klok zijn. We komen allebei met een goed gevoel uit de Beker, maar het zijn belangrijke weken voor de jaarwisseling", beseft hij dat er voor beide ploegen toch wel wat druk op de ketel zal zitten. Volg het duel in Leuven vanavond LIVE op Voetbalkrant vanaf 19.15 uur.