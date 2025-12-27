LIVE: Fall mist gouden kans op slag van rust

46

De bal rolt opnieuw!



45+3

Misser van Fall!

La Louvière stond vlak voor rust bijna op voorsprong. Verstraete verslikt zich in de snelle Afriyie. Die loopt door richting OHL-doelman Leysen en geeft breed aan de vrije Fall. De boomlange spits kan de bal niet tegen de touwen werken dankzij een geweldige redding van Leysen. Hier had het altijd 1-0 moeten staan!



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



42

Gele kaart voor Ewoud Pletinckx

Jan Boterberg heeft er genoeg van. De zoveelste overtreding van Pletinckx op Fall levert hem geel op.



38

De eerste helft is het VAR wat de klok slaagt. Dit keer lijkt Pletinckx de bal al dan niet met de arm te raken in het strafschopgebied. Na kort overleg ziet de VAR er geen graten in.



35

De voorzet van Verlinden komt op het hoofd van Maertens. Die laatste kopt het leer rakelings naast.



33

Ondanks de voorlopige 0-0 op het bord is het toch een interessante wedstrijd. Het spel gaat goed op en neer en La Louvière kon al twee terecht afgekeurde doelpunten maken.



26

De VAR nam even zijn tijd maar het is wel degelijk handspel bij de controle van Ito. Boterberg was zeker van zijn stuk en krijgt nu ook gelijk.



24

Boterberg verpest feestje opnieuw!

La Louvière komt opnieuw op voorsprong via Ito na een knap uitgespeelde aanval. Ditmaal is het handspel dat voor de domper zorgt bij La Louvière.



19

Openingstreffer afgekeurd

Maziz geeft de bal dom weg. Het leer belandt nadien via Afriyie, Lahssaini en Gillot opnieuw bij Afriyie. Die laatste stond buitenspel toen hij de openingstreffer tegen de netten duwde.



14

Fall stoot even door in het strafschopgebied van OH Leuven maar Oscar Gil kan de bal net op tijd in hoekschop werken.



6

Gele kaart voor Samuel Gueulette

Gueulette zet een tackle in op Maziz maar die is veel te laat. Boterberg straft de overtreding terecht af met een geel karton.



4

Redding van Peano!

Daar is de eerste echte kans van de wedstrijd al! Kaba kopt een hoekschop van Maziz aan de tweede pal naar doel, maar Peano zit tussen met een uitstekende reflex.



2

Het eerste schot van de wedstrijd is er eentje voor La Louvière. We kunnen het moeilijk een schot richting doel noemen want de poging van Fall uit een onmogelijke hoek gaat wel heel ver over en naast...



1

De bal rolt op het kunstgras in de Easi Arena!



1

La Louvière - OH Leuven: 0-0



