Datum: 27/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20

LIVE: Fall mist gouden kans op slag van rust

Op een zonnige zaterdagnamiddag kijken La Louvière en OH Leuven elkaar in de ogen. Beide clubs bengelen onderaan het klassement en hebben nood aan punten. Felice Mazzu zet met Verlinden, Ominami, George en Maertens vier nieuwe namen in de basis. Ito en Gillot komen erin bij La Louvière.

Tijd   93' 36" 
46
 De bal rolt opnieuw!


Scheidsrechter 		Rust


45+3
 Misser van Fall!
La Louvière stond vlak voor rust bijna op voorsprong. Verstraete verslikt zich in de snelle Afriyie. Die loopt door richting OHL-doelman Leysen en geeft breed aan de vrije Fall. De boomlange spits kan de bal niet tegen de touwen werken dankzij een geweldige redding van Leysen. Hier had het altijd 1-0 moeten staan!
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
42
  Gele kaart voor Ewoud Pletinckx
Jan Boterberg heeft er genoeg van. De zoveelste overtreding van Pletinckx op Fall levert hem geel op.
38
 De eerste helft is het VAR wat de klok slaagt. Dit keer lijkt Pletinckx de bal al dan niet met de arm te raken in het strafschopgebied. Na kort overleg ziet de VAR er geen graten in.
35
 De voorzet van Verlinden komt op het hoofd van Maertens. Die laatste kopt het leer rakelings naast.
33
 Ondanks de voorlopige 0-0 op het bord is het toch een interessante wedstrijd. Het spel gaat goed op en neer en La Louvière kon al twee terecht afgekeurde doelpunten maken.
26
 De VAR nam even zijn tijd maar het is wel degelijk handspel bij de controle van Ito. Boterberg was zeker van zijn stuk en krijgt nu ook gelijk.
24
 Boterberg verpest feestje opnieuw!
La Louvière komt opnieuw op voorsprong via Ito na een knap uitgespeelde aanval. Ditmaal is het handspel dat voor de domper zorgt bij La Louvière.
19
 Openingstreffer afgekeurd
Maziz geeft de bal dom weg. Het leer belandt nadien via Afriyie, Lahssaini en Gillot opnieuw bij Afriyie. Die laatste stond buitenspel toen hij de openingstreffer tegen de netten duwde.
14
 Fall stoot even door in het strafschopgebied van OH Leuven maar Oscar Gil kan de bal net op tijd in hoekschop werken.
6
  Gele kaart voor Samuel Gueulette
Gueulette zet een tackle in op Maziz maar die is veel te laat. Boterberg straft de overtreding terecht af met een geel karton.
4
 Redding van Peano!
Daar is de eerste echte kans van de wedstrijd al! Kaba kopt een hoekschop van Maziz aan de tweede pal naar doel, maar Peano zit tussen met een uitstekende reflex.
2
 Het eerste schot van de wedstrijd is er eentje voor La Louvière. We kunnen het moeilijk een schot richting doel noemen want de poging van Fall uit een onmogelijke hoek gaat wel heel ver over en naast...
1
 De bal rolt op het kunstgras in de Easi Arena!
1
 La Louvière - OH Leuven: 0-0
La Louvière (La Louvière - OH Leuven)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Dario Benavides - Samuel Gueulette - Sami Lahssaini - Joël Ito - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Bank: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Jordi Liongola - Matthis Riou - Oucasse Mendy - Sekou Sidibe - Owen Maës

OH Leuven (La Louvière - OH Leuven)
OH Leuven: Tobe Leysen - Ewoud Pletinckx - Takuma Ominami - Roggerio Nyakossi - Birger Verstraete - Óscar Gil Regaño - Wouter George - Youssef Maziz - Thibaud Verlinden - Mathieu Maertens - Sory Kaba
Bank: Theo Radelet - Noë Dussenne - Abdoul Karim Traoré - Casper Terho - Henok Teklab - Maxence Andre Prévôt - Chukwubuikem Ikwuemesi - Jovan Mijatovic - Lukasz Lakomy - Roméo Monticelli - Davis Opoku
La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.1 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Maisonneuve Maxence 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Okou Yllan 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Alain Lamego Djibril 90' -
Benavides Dario 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Gueulette Samuel   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Lahssaini Sami 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ito Joël 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Gillot Nolan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/9 (22.2%)
Moussa Fall Pape 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 3/11 (27.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Afriyie Jerry 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Lutonda Thierry 0'  
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Pau Maxime 0'  
Liongola Jordi 0'  
Riou Matthis 0'  
Mendy Oucasse 0'  
Sidibe Sekou 0'  
Maës Owen 0'  
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 7.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Pletinckx Ewoud   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Ominami Takuma 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Nyakossi Roggerio 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Verstraete Birger 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
Gil Regaño Óscar 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
George Wouter 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Maziz Youssef 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Verlinden Thibaud 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Maertens Mathieu 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kaba Sory 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bank
Radelet Theo 0'  
Dussenne Noë 0'  
Karim Traoré Abdoul 0'  
Terho Casper 0'  
Teklab Henok 0'  
Prévôt Maxence Andre 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 0'  
Mijatovic Jovan 0'  
Lakomy Lukasz 0'  
Monticelli Roméo 0'  
Opoku Davis 0'  

