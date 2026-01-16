Volg Club Brugge - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 16/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?
Foto: © photonews

Drie dagen na de uitschakeling in de beker tegen Charleroi moet Club Brugge weer aan bak. Tankt blauw-zwart vertrouwen tegen La Louvière voor de afreis naar Kazachstan?

De uitschakeling in de kwartfinale van de beker werd bij Club Brugge "een schande" genoemd. Club Brugge is zo slecht aan 2026 begonnen en voorzitter Bart Verhaeghe kwam zich ook al moeien in de kleedkamer. 

Tankt blauw-zwart vertrouwen voor afreis naar Kazachstan?

Veel tijd om te sakkeren heeft blauw-zwart echter niet gekregen, want drie dagen later komt La Louvière al op bezoek. Half september verloor Club nog op het veld van de promovendus, er moet dus nog iets rechtgezet worden. 

Dat Club Brugge uitzonderlijk al op vrijdagavond speelt, heeft alles te maken met het duel van dinsdag in de Champions League tegen Kairat Almaty. Er wacht blauw-zwart nog een lange reis naar Astana, waar de temperatuur ver onder nul zal duiken.

Selectie Club Brugge

Al wacht dus eerst nog La Louvière. Ivan Leko kan opnieuw rekenen op Nordin Jackers, die twee maanden afwezig was met een blessure. Wellicht zal Dani van den Heuvel wel gewoon weer in doel staan. 


Nog een opvallende naam in de selectie: Tian Nai Koren. De Sloveense middenvelder is amper 16 jaar, maar maakte indruk op winterstage. Hij kwam pas in augustus vorig jaar over van Maribor en speelde dit seizoen tien keer voor Club NXT. 

Prono Club Brugge - La Louvière

Club Brugge wint
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk La Louvière La Louvière wint
94.62% 4.48% 0.9%
Populairste
2-0
(59x)		 3-0
(49x)		 3-1
(38x)

Vergelijking Club Brugge - La Louvière

Positie

2
13

Punten

41
20

Gewonnen

13
4

Verloren

5
8

Gescoorde doelpunten

36
15

Doelpunten tegen

22
21

Gele kaarten

27
35

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

12
2
1
13/09 20:45 La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
16/04 18:00 La Louvière La Louvière 0-1 Club Brugge Club Brugge
14/04 19:30 Club Brugge Club Brugge 11-0 La Louvière La Louvière
19/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 La Louvière La Louvière
18/11 19:30 La Louvière La Louvière 1-6 Club Brugge Club Brugge
06/04 20:30 La Louvière La Louvière 2-3 Club Brugge Club Brugge
02/04 20:00 La Louvière La Louvière 0-2 Club Brugge Club Brugge
01/04 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 La Louvière La Louvière
02/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 La Louvière La Louvière
24/10 19:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 La Louvière La Louvière
22/10 19:30 La Louvière La Louvière 0-2 Club Brugge Club Brugge
11/02 20:00 La Louvière La Louvière 0-4 Club Brugge Club Brugge
23/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-3 La Louvière La Louvière
18/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
10/08 20:00 La Louvière La Louvière 1-2 Club Brugge Club Brugge
'AS Roma denkt aan sterkhouder van Club Brugge'

15/01 5

Club Brugge verloor eerder deze week in de beker van Sporting Charleroi. Joaquin Seys kon de uitschakeling niet voorkomen. De jonge Belg wordt nu gelinkt aan een transfer n...

Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

08:00 11

Analist Frank Boeckx stelt zich vragen bij het opvallende optreden van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe na de recente bekeruitschakeling tegen Charleroi. Volgens Boeck...

Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

08:40

Club Brugge opent het JPL-weekend op vrijdag met een thuiswedstrijd tegen La Louvière. De vroege speeldag geeft blauw-zwart extra voorbereidingstijd voor de lange Europese ...

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15

Drie dagen na de uitschakeling in de beker tegen Charleroi moet Club Brugge weer aan bak. Tankt blauw-zwart vertrouwen tegen La Louvière voor de afreis naar Kazachstan?

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 20:45 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven
