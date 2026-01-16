Vreemde conclusie getrokken bij Club Brugge: "Nicky Hayen kon dat toch ook niet meer?"

Analist Frank Boeckx stelt zich vragen bij het opvallende optreden van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe na de recente bekeruitschakeling tegen Charleroi. Volgens Boeckx roept het vragen op dat Verhaeghe opnieuw de kleedkamer is binnengegaan, dit keer al tijdens de rust.

“Ik las dat Bart Verhaeghe tijdens de rust tegen Charleroi opnieuw in de kleedkamer geweest is. Dat vind ik toch een opvallende vaststelling", stelt Boeckx in HLN. Hij verwijst daarbij naar eerdere communicatie van de voorzitter, vlak na het ontslag van Nicky Hayen.

“Als ik het goed voorheb, vertelde Verhaeghe na het ontslag van Hayen dat die de spelersgroep nog onvoldoende kon prikkelen", aldus Boeckx. “Na vijf wedstrijden van zijn nieuwe trainer staat Verhaeghe opnieuw in de kleedkamer.”

Dat patroon vindt de analist op zijn minst bijzonder. “Dat is toch… speciaal", gaat Boeckx verder. “Wil dat zeggen dat Ivan Leko de spelers ook al niet meer scherp genoeg krijgt?” Zelf denkt hij niet dat die conclusie zomaar getrokken mag worden.

Bart Verhaeghe staat de laatste tijd wel veel in de kleedkamer van Club Brugge

“Ik vermoed dat het daar niets mee te maken zal hebben", nuanceert Boeckx. Toch plaatst hij zich in de schoenen van de coach. “Maar ik kan me inbeelden dat je als trainer toch niet onverdeeld gelukkig bent dat je voorzitter zo snel in de kleedkamer staat.”

Tot slot stelt Boeckx zich ook vragen bij het effect op de spelersgroep. “Op gepaste tijden kan dat zeker een verschil maken", klinkt het. “Maar als het te veel gebeurt, kijk je als speler ook niet meer op. En dan mist je tussenkomst het beoogde effect totaal.”