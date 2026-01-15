'AS Roma denkt aan sterkhouder van Club Brugge'

Club Brugge verloor eerder deze week in de beker van Sporting Charleroi. Joaquin Seys kon de uitschakeling niet voorkomen. De jonge Belg wordt nu gelinkt aan een transfer naar de Serie A.

Seys stond tegen de Carolo's in de basis, maar werd in het slot naar de kant gehaald voor Shandre Campbell. Sinds zijn doorbraak is de linksachter bij Club uitgegroeid tot een vaste pion op links en een sterkhouder.

Zijn ontwikkeling ontgaat ook clubs in het buitenland niet. Zo schreven we al over vermeende interesse van Manchester United voor Seys. Deze keer wordt hij dan weer gelinkt aan een topclub uit de Serie A.

AS Roma denkt aan Seys

Volgens Transferfeed denkt AS Roma aan Seys. De Romeinse club zou hem zien als een belangrijk transferdoelwit in de zoektocht naar een nieuwe linksachter, een positie die een prioriteit is voor de hoofdstedelingen.

Roma had naar verluidt eerst Niccolo Fortini van Fiorentina op het oog, maar zou nu naar Seys lonken. Volgens de genoemde bron zal de Italiaanse topclub rond de 20 miljoen euro moeten neertellen voor Seys, die tot midden 2029 vastligt in Brugge.



Seys zit dit seizoen aan 31 duels voor Club, waarin hij goed was voor 4 goals en 3 assists. Hij groeide ondertussen ook al uit tot Belgisch international en kwam twee keer uit voor ons land. Volgt nu een nieuwe stap in zijn nog prille carrière?