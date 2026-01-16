Opvallende nieuwe naam in selectie Club Brugge, ook Jackers is weer van de partij

Club Brugge opent het JPL-weekend op vrijdag met een thuiswedstrijd tegen La Louvière. De vroege speeldag geeft blauw-zwart extra voorbereidingstijd voor de lange Europese verplaatsing naar Kazachstan.

In de selectie duikt opnieuw de naam van Nordin Jackers op. De doelman is voor het eerst sinds zijn blessure tegen Sporting weer speelklaar.

Jackers brak in de slotfase van dat Champions League-duel twee ribben na een botsing. Na bijna twee maanden revalidatie is hij nu volledig hersteld.

Amper 16-jarige Tian Nai Koren zit in selectie Club Brugge

Een basisplaats lijkt echter nog niet vanzelfsprekend. Vermoedelijk krijgt Van den Heuvel opnieuw het vertrouwen tussen de palen tegen La Louvière.

Ook de selectie zelf bevat een opvallende naam. De amper 16-jarige Tian Nai Koren is er bij. Voor de jongeling wordt het een primeur.

De Sloveense middenvelder maakte indruk op winterstage en speelde dit seizoen al tien wedstrijden voor Club NXT.