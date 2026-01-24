LIVE: Stankovic zet Club snel op voorsprong tegen Zulte Waregem

Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge thuis Zulte Waregem. Zet blauw-zwart de misstap van vorig weekend tegen La Louvière recht?

Tegen Kairat Almaty kon Club Brugge voor het eerst in 2026 winnen en hield het zijn kansen gaaf voor de top 24 in de Champions League. Woensdag neemt blauw-zwart het thuis op tegen het Franse Marseille.

Geen Tzolis en Orondez bij Club Brugge

Eerst moet Club Brugge in de Belgische competitie nog aan de bak tegen Zulte Waregem. De mannen van Ivan Leko hebben nog iets recht te zetten nadat het vorige week thuis met 2-3 onderuit ging tegen La Louvière.

Leko kan wel niet rekenen op Christos Tzolis (blessure) en Joel Ordonez (schorsing). Jorne Spileers is er in tegenstelling tot de voorbije twee wedstrijden wel bij, net als Raphael Onyedika. Hij is terug na de Africa Cup.

Houdt Club Brugge de drie punten thuis?

Zulte Waregem zal ook met vertrouwen afzakken naar Jan Breydel. Het versloeg op de vorige speeldag in eigen huis Racing Genk en boekte zo zijn eerste zege sinds eind oktober in de Belgische competitie.

Half augustus ging Club op de vierde speeldag winnen op het veld van Essevee, al kon Campbell wel pas scoren in de toegevoegde tijd. Stelt blauw-zwart nu vroeger de drie punten veilig of laat het zich in eigen huis weer verrassen?