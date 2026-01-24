Datum: 24/01/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22

LIVE: Stankovic zet Club snel op voorsprong tegen Zulte Waregem

Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge thuis Zulte Waregem. Zet blauw-zwart de misstap van vorig weekend tegen La Louvière recht?

Tijd   17' 3" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
15
 Diakhon vindt centraal goed Vanaken. De kapitein van Club haalt uit, maar zijn schot wordt afgeblokt en verdwijnt in corner. Daar komt geen gevaar uit.
13
 Zulte Waregem komt een eerste keer in de buurt van Jackers met Erenbjerg, maar hij kan zich niet doorzetten.
12
 Forbs komt op rechts naar binnen en haalt uit met links, maar centraal op doelman Gabriel.
11
 Stankovic wil uithalen in de zestien, zijn schot wordt afgeblokt.
10
 Stankovic viert de 1-0 met zijn ploegmaats
Club Brugge - Zulte Waregem
6

Goal 		Doelpunt van Aleksandar Stankovic (Joaquin Seys)
Onyedika legt centraal breed naar Seys op links. Hij gooit de bal in de zestien en rond het penaltypunt troeft Stankovic zijn tegenstander af en trapt binnen. Club staat snel op voorsprong.
4
 Diakhon komt vanop links naar binnen en zoekt lang naar een opening, zijn schot gaat hoog over.
1
 Forbs vindt Sabbe aan de rechterkant, zijn voorzet mist alle richting en gaat hoog over.
1
 Club Brugge - Zulte Waregem: 0-0
17:53
 Zulte Waregem kon vorig weekend thuis tegen Racing Genk voor het eerst sinds eind oktober nog eens drie punten pakken. Kan het nu ook Club Brugge op verplaatsing verrassen?
17:51
 Onyedika is terug van de Africa Cup, maar staat ondanks transfergeruchten in de basis bij Club. Ook Spileers is hersteld van een blessure en mag starten.
17:50
 Club Brugge kan niet rekenen op Campbell en Ordonez, zij zijn geschorst. Christos Tzolis is niet fit, hij viel vorige week uit tegen La Louvière.
Club Brugge (Club Brugge - Zulte Waregem)
Club Brugge: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Jorne Spileers - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Romeo Vermant - Mamadou Diakhon
Bank: Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Simon Mignolet - Vince Osuji - Hugo Siquet - Argus Vanden Driessche - Tian Nai Koren

Zulte Waregem (Club Brugge - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Anton Tanghe - Jakob Kiilerich - Lukas Willen - Benoit Nyssen - Enrique Lofolomo - Thomas Claes - Emran Soglo - Jeppe Erenbjerg - Anosike Ementa - Marley Ake
Bank: Louis Bostyn - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Tobias Hedl - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Benoit De Jaegere - Yannick Cappelle

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin  
Sabbe Kyriani  
Spileers Jorne  
Mechele Brandon  
Seys Joaquin  
Vanaken Hans  
Stankovic Aleksandar  
Onyedika Raphael  
Forbs Carlos  
Vermant Romeo  
Diakhon Mamadou  
Bank
Reis Ludovit  
Tresoldi Nicolò  
Vetlesen Hugo  
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Mignolet Simon  
Osuji Vince  
Siquet Hugo  
Vanden Driessche Argus  
Koren Tian Nai  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent  
Tanghe Anton  
Kiilerich Jakob  
Willen Lukas  
Nyssen Benoit  
Lofolomo Enrique  
Claes Thomas  
Soglo Emran  
Erenbjerg Jeppe  
Ementa Anosike  
Ake Marley  
Bank
Bostyn Louis  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Paugain Wilguens  
Hedl Tobias  
Nnadi Tochukvu  
Opoku Joseph  
De Jaegere Benoit  
Cappelle Yannick  

Vooraf

LIVE Club Brugge-Zulte Waregem: Kan blauw-zwart met twee afwezigen thuis winnen?
Foto: © photonews

Tussen twee wedstrijden in de Champions League ontvangt Club Brugge thuis Zulte Waregem. Zet blauw-zwart de misstap van vorig weekend tegen La Louvière recht?

Tegen Kairat Almaty kon Club Brugge voor het eerst in 2026 winnen en hield het zijn kansen gaaf voor de top 24 in de Champions League. Woensdag neemt blauw-zwart het thuis op tegen het Franse Marseille. 

Geen Tzolis en Orondez bij Club Brugge

Eerst moet Club Brugge in de Belgische competitie nog aan de bak tegen Zulte Waregem. De mannen van Ivan Leko hebben nog iets recht te zetten nadat het vorige week thuis met 2-3 onderuit ging tegen La Louvière. 

Leko kan wel niet rekenen op Christos Tzolis (blessure) en Joel Ordonez (schorsing). Jorne Spileers is er in tegenstelling tot de voorbije twee wedstrijden wel bij, net als Raphael Onyedika. Hij is terug na de Africa Cup. 

Houdt Club Brugge de drie punten thuis?

Zulte Waregem zal ook met vertrouwen afzakken naar Jan Breydel. Het versloeg op de vorige speeldag in eigen huis Racing Genk en boekte zo zijn eerste zege sinds eind oktober in de Belgische competitie. 

Half augustus ging Club op de vierde speeldag winnen op het veld van Essevee, al kon Campbell wel pas scoren in de toegevoegde tijd. Stelt blauw-zwart nu vroeger de drie punten veilig of laat het zich in eigen huis weer verrassen? 

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo
