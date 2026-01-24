Hij doet het weer: "De beste spits van Club Brugge"

Hij doet het weer: "De beste spits van Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck gaf na de Europese wedstrijd van Club Brugge een opvallende analyse. Daarbij richtte hij zich vooral op de rol van Brandon Mechele.

Analyse van Mecheles rol

Vanhaezebrouck verwees eerst naar de ervaring van Mechele. “Ik wil het ook nog hebben over Brandon Mechele, die heeft bewezen dat hij nog van de oude school is”, klonk het in Het Nieuwsblad.

Hij koppelde dat aan de manier waarop de verdediger zijn taken uitvoert. Vervolgens benadrukte hij dat Mechele volgens hem een bijzondere kwaliteit bezit in het strafschopgebied. “Mechele blijft voor mij de beste spits van Club Brugge”, zei de analist.

De coach haalde de vierde treffer in Kazachstan aan als voorbeeld. “Die goal is echt een spitsengoal.” Hij wees op de manier waarop Mechele zijn loopactie timede. “De loopactie die hij maakt, op het juiste moment...” Daarbij verwees hij ook naar de voorzet. “Vanaken dropt dat balletje perfect op de millimeter.” Mechele werkte de bal volgens Vanhaezebrouck efficiënt af. “Hij kopt hem ook nog goed binnen.” De coach gaf aan dat dit type actie niet vaak voorkomt bij andere spelers van Club Brugge.

Vooruitblik op Marseille

Vanhaezebrouck gaf aan dat Mechele ook in de volgende match een rol in de aanval kan krijgen. “Als je volgende week tegen Marseille moet scoren, aarzel niet om Mechele tegen het einde van de match, of misschien iets vroeger, in de spits te zetten.” Hij benadrukte dat Mechele gevaarlijk blijft in aanvallend opzicht. “Hij blijft voor mij een van de gevaarlijkste spelers die ze hebben in offensief opzicht.”

Club Brugge heeft veel moeite met Zulte Waregem, maar houdt wel de drie punten thuis
In de competitie bevestigde Mechele zijn vorm alvast opnieuw met een doelpunt tegen Zulte Waregem. Daarmee kreeg Vanhaezebrouck opnieuw gelijk in zijn beoordeling.

