"Allemaal leuke dingen": ferme opsteker voor Zulte Waregem vlak voor clash met Club Brugge

Zulte Waregem won vorige week van KRC Genk en deed zo een prima zaak in het klassement. Nu wil Essevee ook proberen te stunten op bezoek bij Club Brugge. Coach Sven Vandenbroeck blikte alvast vooruit.

Zulte Waregem wil ook tegen Club Brugge proberen stunten en zo opnieuw drie punten toevoegen aan het arsenaal. Voor het treffen met blauw-zwart heeft Zulte Waregem alvast een paar stevige opstekers te melden.

Goed nieuws vanuit de ziekenboeg voor Zulte Waregem

Zo komt Joseph Opoku mogelijk terug in de kern - hij is terug fit. "Ook Anton Tanghe is opnieuw 100 procent fit. Hij maakte een complete trainingsweek mee en zal dus in de kern zitten", aldus Sven Vandenbroeck bij Essevee TV.

Daardoor is de blessureboeg aardig leeggelopen - enkel Nikola Mituljikic en Laurent Lemoine zijn nog buiten strijd. "De trainingsweek verliep ook goed richting de wedstrijd tegen Club Brugge. De jongens zijn realistisch genoeg."

Sven Vandenbroeck verwacht een dominant Club Brugge

"Ze weten dat we nog punten nodig hebben om onze doelstelling waar te maken. Zo krijg je ook een heel gretige groep. Nnadi kwam ook terug van de Afrika Cup, dus dat zijn allemaal wel leuke dingen", is de coach duidelijk.

"We wilden wat defensieve dingen wegwerken met oog op de sterke flanken van Club Brugge. Ik verwacht geen andere wedstrijd dan de eerste 35 minuten van hen tegen La Louvière. Toen waren ze heel dominant en heel technisch en dat verwacht ik zaterdag ook."