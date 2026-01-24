Volg OH Leuven - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 24/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22

LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken

Het zaterdagvoetbal wordt afgesloten met het duel tussen OH Leuven en Union. Union was afgelopen week nog op bezoek bij het Bayern München van Vincent Kompany en ging eervol onderuit. OH Leuven daarentegen moeten dringend punten gaan sprokkelen om Cercle Brugge en Dender op afstand te houden.

Prono OH Leuven - Union SG

Gelijk
Union SG wint
OH Leuven OH Leuven wint Gelijk Union SG Union SG wint
2.09% 9.41% 88.5%
Populairste
1-2
(84x)		 0-2
(78x)		 1-3
(37x)

Vergelijking OH Leuven - Union SG

Positie

15
2

Punten

20
45

Gewonnen

5
13

Verloren

11
2

Gescoorde doelpunten

19
37

Doelpunten tegen

30
12

Gele kaarten

65
48

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

9
8
16
03/08 18:30 Union SG Union SG 5-0 OH Leuven OH Leuven
19/01 16:00 Union SG Union SG 1-0 OH Leuven OH Leuven
24/11 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Union SG Union SG
02/03 18:15 OH Leuven OH Leuven 0-2 Union SG Union SG
12/08 18:15 Union SG Union SG 5-1 OH Leuven OH Leuven
21/01 20:45 Union SG Union SG 1-0 OH Leuven OH Leuven
01/10 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-3 Union SG Union SG
11/03 20:45 OH Leuven OH Leuven 1-4 Union SG Union SG
26/11 20:45 Union SG Union SG 1-3 OH Leuven OH Leuven
21/02 20:30 OH Leuven OH Leuven 3-5 Union SG Union SG
11/02 20:30 OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
11/01 20:30 Union SG Union SG 2-3 OH Leuven OH Leuven
14/09 17:00 Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
20/01 16:00 Union SG Union SG 2-1 OH Leuven OH Leuven
16/11 20:30 OH Leuven OH Leuven 1-2 Union SG Union SG
30/09 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-3 Union SG Union SG
12/08 16:00 Union SG Union SG 1-2 OH Leuven OH Leuven
14/01 18:00 OH Leuven OH Leuven 3-1 Union SG Union SG
25/11 17:00 Union SG Union SG 0-0 OH Leuven OH Leuven
28/10 20:30 OH Leuven OH Leuven 1-0 Union SG Union SG
15/09 20:30 Union SG Union SG 0-0 OH Leuven OH Leuven
26/02 16:00 OH Leuven OH Leuven 2-0 Union SG Union SG
08/01 14:30 Union SG Union SG 4-0 OH Leuven OH Leuven
29/10 20:00 Union SG Union SG 2-0 OH Leuven OH Leuven
12/08 20:30 OH Leuven OH Leuven 0-3 Union SG Union SG
06/04 15:00 Union SG Union SG 1-3 OH Leuven OH Leuven
09/12 15:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Union SG Union SG
18/03 15:00 OH Leuven OH Leuven 1-0 Union SG Union SG
15/10 15:00 Union SG Union SG 1-0 OH Leuven OH Leuven
22/01 15:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Union SG Union SG
04/09 15:00 Union SG Union SG 0-2 OH Leuven OH Leuven
25/04 15:00 Union SG Union SG 0-0 OH Leuven OH Leuven
16/11 15:00 OH Leuven OH Leuven 1-4 Union SG Union SG
DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

12:30

Mathias Rasmussen verlaat Union voor St. Pauli. De middenvelder wist sinds een paar weken dat hij mocht beschikken bij de Brusselaars en nu is er een vergelijk gevonden voo...

