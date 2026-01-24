Volg OH Leuven - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum:
|24/01/2026 20:45
Competitie:
|Jupiler Pro League
Speeldag:
|Speeldag 22
LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken
Het zaterdagvoetbal wordt afgesloten met het duel tussen OH Leuven en Union. Union was afgelopen week nog op bezoek bij het Bayern München van Vincent Kompany en ging eervol onderuit. OH Leuven daarentegen moeten dringend punten gaan sprokkelen om Cercle Brugge en Dender op afstand te houden.
Prono OH Leuven - Union SG
Gelijk
Union SG wint
OH Leuven wint
|Gelijk
|Union SG wint
|2.09%
|9.41%
|88.5%
|Populairste
|1-2
(84x)
|0-2
(78x)
|1-3
(37x)
Vergelijking OH Leuven - Union SG
Positie
15
2
Punten
20
45
Gewonnen
5
13
Verloren
11
2
Gescoorde doelpunten
19
37
Doelpunten tegen
30
12
Gele kaarten
65
48
Rode kaarten
1
1
Onderlinge duels gewonnen
9
8
