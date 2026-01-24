LIVE: Union kan zijn opmars verder zetten tegen OH Leuven dat dringend punten moet pakken

Het zaterdagvoetbal wordt afgesloten met het duel tussen OH Leuven en Union. Union was afgelopen week nog op bezoek bij het Bayern München van Vincent Kompany en ging eervol onderuit. OH Leuven daarentegen moeten dringend punten gaan sprokkelen om Cercle Brugge en Dender op afstand te houden.

Prono OH Leuven - Union SG

Gelijk Union SG wint

OH Leuven wint Gelijk Union SG wint 2.09% 9.41% 88.5% Populairste 1-2

(84x) 0-2

(78x) 1-3

(37x)

Vergelijking OH Leuven - Union SG

Positie

15 2

Punten

20 45

Gewonnen

5 13

Verloren

11 2

Gescoorde doelpunten

19 37

Doelpunten tegen

30 12

Gele kaarten

65 48

Rode kaarten

1 1

Onderlinge duels gewonnen