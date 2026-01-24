DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

Mathias Rasmussen verlaat Union voor St. Pauli. De middenvelder wist sinds een paar weken dat hij mocht beschikken bij de Brusselaars en nu is er een vergelijk gevonden voor hem. Hij zal het seizoen volmaken in Duitsland.

"De 28-jarige Mathias Rasmussen zet zijn carrière verder bij de Duitse eersteklasser Sankt Pauli, de ploeg gecoacht door onze ex-trainer Alexander Blessin. Het gaat om een definitieve transfer", aldus Union SG op haar webstek.

"Mathias Rasmussen is een Unionist uit het juiste hout gesneden. De Noorse middenvelder gaat steeds voorop in de strijd, heeft een straffe linkervoet en is steeds te vinden voor een droge mop. Voor Union speelde Rasmussen 113 wedstrijden, met 8 goals en 9 assists."

A Unionist through and through. Mathias Rasmussen leaves Union to join Bundesliga side St. Pauli. 💛💙



Takk for alt, Mathias. 🫶 pic.twitter.com/LgHLr00GVT — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 24, 2026

"Hij streek neer bij Union in de zomer van 2023 en vertrekt in de winter van 2026 als bekerwinnaar en landskampioen. We zullen je missen, Mathias. Bedankt voor alles! Unioniste un jour, Unioniste toujours", wensen de Brusselaars hem nog veel succes.

Union SG neemt afscheid van Mathias Rasmussen

Sinds een paar weken was het duidelijk dat Mathias Rasmussen mocht beschikken bij Union SG en op zoek kon naar een nieuwe club. Zeker sinds de komst van Besfort Zeneli was duidelijk dat Rasmussen eigenlijk op overschot was.



De 28‑jarige Noor, die sinds 2023 bij de club speelde en onder contract stond tot 2027, kwam destijds voor 1,2 miljoen euro naar Brussel. Zijn huidige waardering wordt op 2,5 miljoen euro geplaatst volgens Transfermarkt. Ook onder meer NEC Nijmegen en Ludogorets waren geïnteresseerd.