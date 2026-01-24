DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig

DONE DEAL: Kampioen maakt alweer een transfer wereldkundig
Foto: © photonews

Mathias Rasmussen verlaat Union voor St. Pauli. De middenvelder wist sinds een paar weken dat hij mocht beschikken bij de Brusselaars en nu is er een vergelijk gevonden voor hem. Hij zal het seizoen volmaken in Duitsland.

"De 28-jarige Mathias Rasmussen zet zijn carrière verder bij de Duitse eersteklasser Sankt Pauli, de ploeg gecoacht door onze ex-trainer Alexander Blessin. Het gaat om een definitieve transfer", aldus Union SG op haar webstek.

"Mathias Rasmussen is een Unionist uit het juiste hout gesneden. De Noorse middenvelder gaat steeds voorop in de strijd, heeft een straffe linkervoet en is steeds te vinden voor een droge mop. Voor Union speelde Rasmussen 113 wedstrijden, met 8 goals en 9 assists." 

"Hij streek neer bij Union in de zomer van 2023 en vertrekt in de winter van 2026 als bekerwinnaar en landskampioen. We zullen je missen, Mathias. Bedankt voor alles! Unioniste un jour, Unioniste toujours", wensen de Brusselaars hem nog veel succes.

Union SG neemt afscheid van Mathias Rasmussen

Sinds een paar weken was het duidelijk dat Mathias Rasmussen mocht beschikken bij Union SG en op zoek kon naar een nieuwe club. Zeker sinds de komst van Besfort Zeneli was duidelijk dat Rasmussen eigenlijk op overschot was.

Lees ook... David Hubert komt met enorme domper voor Union SG

De 28‑jarige Noor, die sinds 2023 bij de club speelde en onder contract stond tot 2027, kwam destijds voor 1,2 miljoen euro naar Brussel. Zijn huidige waardering wordt op 2,5 miljoen euro geplaatst volgens Transfermarkt. Ook onder meer NEC Nijmegen en Ludogorets waren geïnteresseerd.

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

The Purple Knight The Purple Knight over Het loopt helemaal uit de klauwen: Ultra's Standard dringen kleedkamers binnen bink bink over Spelers Standard begrijpen frustratie van de supporters volledig: "We verkopen hen dromen" MSXIII MSXIII over Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie" William Wallace William Wallace over Brandon Mechele deelt heuglijk nieuws dat eens niets met voetbal te maken heeft William Wallace William Wallace over Club Brugge wil na Lemaréchal en Schjelderup zeker nog één versterking op deze positie FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht" Dave79 Dave79 over Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt Joris impe Joris impe over Waarom koos Rein Van Helden voor Antwerp? Vader legt uit hoe transfer tot stand kwam Joris impe Joris impe over Zo goed als rond: Beerschot gaat creatieve middenvelder binnenhalen trivece trivece over Tom Saintfiet is het beu: "België is het rijk van de vriendjespolitiek" Kantine
