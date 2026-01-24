Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"

Filip Joos en Tuur Dierckx over het probleem van Club Brugge en voorzitter Verhaeghe: "Geen goed signaal"
Club Brugge won in de midweek in Kazachstan van Kairat Almaty. Op die manier wiste het een moeilijke week uit met nederlagen tegen Charleroi in de Beker van België en La Louvière in de competitie. Ook Bart Verhaeghe viel opnieuw op.

Tijdens het bekertreffen van Charleroi kwam Bart Verhaeghe tijdens de rust nog eens - als vanouds - in de kleedkamers. Dat is opvallend, zeker gezien er met Ivan Leko nu toch nog niet al te lang een nieuwe trainer is.

Bart Verhaeghe al vaak de kleedkamer binnengewandeld

"Ik zou Verhaeghe de raad willen geven om nog eens goed na te denken over wanneer hij het nog eens doet. Het wordt ongeloofwaardig als je er constant je neus gaat tonen. Je wordt ongeloofwaardig en men begint te lachen met je", was Hein Vanhaezebrouck daarover eerder al streng.

En ook de analisten in 90 Minutes lieten zich uit over de zaak. "Alles is begonnen met de vete tussen de voorzitter en doelman Simon Mignolet. Ze hebben een groot keepersprobleem", opende Filip Joos de debatten.

Doet Bart Verhaeghe het te vaak?

Ook Tuur Dierckx was duidelijk over Verhaeghe die de kleedkamers binnen kwam: "Het is geen goed signaal om de kleedkamer binnen te gaan. Als je het vaak doet, verliest dat ook zijn effect en beginnen de spelers zich ook af te vragen wat hij nu weer komt doen. Het gebeurde in mijn tijd ook al vaak."

Waarop Filip Joos opnieuw: "Je zet ook de coach voor het blok. Hij moet kiezen: wordt hij de vijfde coach die Verhaeghe zomaar laat doen of staat hij op en smijt hij hem buiten ... Met de angst dat je zelf ontslagen wordt later."

