Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

Club Brugge heeft er een slechte week opzitten. Het verloor in de Beker van België tegen Charleroi én in de competitie van La Louvière. Zo staat er druk op de wedstrijd in Kazachstan tegen Kairat Almaty.

Tijdens het bekertreffen van Charleroi kwam Bart Verhaeghe tijdens de rust nog eens - als vanouds - in de kleedkamers. Dat is opvallend, zeker gezien er met Ivan Leko nu toch nog niet al te lang een nieuwe trainer is.

Analisten streng voor Verhaeghe

En dat vinden de analisten ook weer opvallend. Die gingen dan ook vol in de reactie in Een-Tweetje, te beginnen met Tuur Dierckx: "Ik vind het zot dat het nu al voorvalt, zo kort nadat Ivan Leko werd aangesteld", klinkt het.

"Normaal zou je denken dat de trainer een bepaalde vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt", is hij duidelijk. En vervolgens kwam Hein Vanhaezebrouck hem meteen bijspringen. De gewezen coach van onder meer Anderlecht en Gent was streng.

Ze beginnen te lachen met Verhaeghe

Vooral voor Bart Verhaeghe zelf in zijn analyse. "Het is verrassend. Wat zijn ook de afspraken die met Leko zijn gemaakt? Blijkbaar zijn er geen, zou ik zeggen", opende hij zijn analyse. En hij ging vervolgens verder met rake taal.

"Ik zou Verhaeghe de raad willen geven om nog eens goed na te denken over wanneer hij het nog eens doet", aldus nog Vanhaezebrouck. "Het wordt ongeloofwaardig als je er constant je neus gaat tonen. Je wordt ongeloofwaardig en men begint te lachen met je."