LIVE: Wat kan Mechelen (mét Raman) nog in Gent na de rust?

Er zal op zondag veel aandacht naar Club Brugge - RSC Anderlecht gaan. Maar er zijn uiteraard nog een aantal andere belangrijke wedstrijden. Te beginnen in de Planet Group Arena, waar Gent het mag opnemen tegen KV Mechelen.

De kloof tussen KAA Gent en KV Mechelen is momenteel zes punten. Met de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht in het achterhoofd én het verlies van Genk tegen Union SG op zaterdag kunnen beide ploegen een gouden zaak doen.

Gent en Mechelen strijden om de top-6

De Buffalo's zouden met een overwinning opnieuw de top-6 kunnen inspringen en bovendien de kloof op Mechelen met drie punten kunnen verkleinen. Voor Malinwa zou een overwinning de definitieve stap richting de Champions' Play-offs kunnen zijn.

Het zou voor het eerst zijn voor Mechelen. En dus wil Fred Vanderbiest het deze keer ook tot een goed einde brengen voor zijn team. "Dat zou voor ons hetzelfde betekenen als voor Club Brugge dat de Champions League haalt."

Rik De Mil wil iets teruggeven aan de supporters

"We zijn er zo dichtbij. Het is nu onze betrachting om het af te maken", aldus Vanderbiest op zijn persconferentie vooraf. Bij KAA Gent staat er dan weer veel druk op de ketel: daar beseffen ze dat het van moeten is.

De supporters kunnen ook hun rol spelen: Rik De Mil vindt het fantastisch dat ze na een 0 op 6 nog altijd achter de ploeg staan en hoopt ook op hun steun om de zege tegen Mechelen binnen te gaan slepen. "Het is aan ons om iets terug te geven."