Datum: 08/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28

LIVE: Wat kan Mechelen (mét Raman) nog in Gent na de rust?

Er zal op zondag veel aandacht naar Club Brugge - RSC Anderlecht gaan. Maar er zijn uiteraard nog een aantal andere belangrijke wedstrijden. Te beginnen in de Planet Group Arena, waar Gent het mag opnemen tegen KV Mechelen. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   57' 32" 
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Discussieer live mee! Lees 24 reacties...
55
 Voorzet Bill Antonio. De kopbal is te weinig om Roef te bedreigen.
52
 Weinig beterschap voorlopig in de tweede helft van Mechelse zijde. Gent domineert rustig.
49
 Vrije trap voor Mechelen. Daar doen ze meteen weinig mee.
46
 Vervangen Mory Konaté
Ingevallen Bill Antonio
46
 Vervangen Keano Vanrafelghem
Ingevallen Benito Raman
46
 De bal rolt opnieuw in Gent! Wat kan Benito Raman tegen zijn ex-ploeg?
45+20
 Gent mag de rust in met een dubbele voorsprong. Niet dat het zo waanzinnig goed speelde, maar dat moet niet altijd.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2

Goal 		Doelpunt van Leonardo Da Silva Lopes
45+2
 Dekkingsfout op een corner bij Mechelen en zo kan Van Der Heyden doorkoppen naar de tweede paal. Leonardo Lopes Da Silva met de 2-0!
45+1
 Hashioka met een lekkere voorzet, maar weggekopt in corner.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
45
 Dan toch even iets meer snee in de acties van Mechelen, maar uiteindelijk verliezen ze de bal zonder tot een schot te komen.
43
 Mechelen probeert de bakens te verzetten, maar in de fase van de waarheid is het toch te traag.
40
 Mechelen nu even met het balbezit, maar dat levert geen kansen op.
37
 Sterke voorzet van Hashioka. Konaté zit er nog nét tussen.
34
 Mechelen moet nu iets gaan verzinnen. Gent houdt de aanvalsgolfjes makkelijk af.
31

Goal 		Doelpunt van Max Dean (Penalty)
31
 Max Dean trapt de bal hard tegen het net. Hij wordt zot en hij hoopt (en krijgt) van de fans hetzelfde! De top-6 lonkt virtueel.
30
  Gele kaart voor Mory Konaté
30
 Of toch! De bal gaat op de stip na een heel hoog aantikken van Hong in de grote rechthoek.
28
 Het mag toch allemaal wat meer zijn. Veel gebakkelei, een nieuwe vrije trap voor Gent en die levert niets op.
25
 Ook Mechelen roert zich eens, maar tot een echt schot komen ze nog altijd niet.
23
 De jonge Cissé met een goede aanname op een bal van Hong. Het schot is wat minder en zoeft naast uit de draai.
21
 Mechelen krijgt een vrije trap maar niet weg. Toch wat paniek in de tent, maar niemand die echt kan koppen.
19
 Van Der Heyden wordt er eventjes uitgelopen, maar het loopt daarna op niets uit. Kanga moet er ondertussen af en zo krijgen we een jonkie van Jong Gent tussen de lijnen.
17
 Skoras met een goede voorzet, maar Miras kan wegboksen.
14
 Mechelen met een vrije trap en wat druk op de ketel, maar er komt weinig van.
11
 Skoras speelt zich vrij, maar de voorzet is te ver. Araujo krijgt ook geen medemaat aangespeeld.
8
  Gele kaart voor Wilfried Kanga
8
 Kanga en Konaté betrokken in een luchtduel. De Buffalo gaat het bekopen met geel.
7
 Bijna is Dean erdoorheen, maar hij gaat tegen de vlakte en maakt misbaar. Geen fout, oordeelt D'Hondt.
5
 Hashioka & co proberen iets op poten te zetten, maar het levert zelfs geen corner op. Nog geen kansen tot dusver, de studieronde is bezig.
2
 Slecht uitvoetballen en meteen een corner voor Gent. Araujo pompt het publiek nog eens op en gaat zelf achter de bal staan.
1
 De bal rolt in Gent!
1
 KAA Gent - KV Mechelen: 0-0
15:58
 Die van Mechelen zijn al met een leuk spandoek gekomen. De roos moet gevonden worden en dan is play-off 1 een feit - eindelinge.
KAA Gent (KAA Gent - KV Mechelen)
KAA Gent: Davy Roef - Tiago Araujo - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Daiki Hashioka - Tibe De Vlieger - Hyun-Seok Hong - Leonardo Da Silva Lopes - Michal Skoras - Max Dean - Wilfried Kanga
Bank: Aimé Omgba - Momodou Sonko - Atsuki Ito - Hatim Essaouabi - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Gilles De Meyer - Abdelkahar Kadri

KV Mechelen (KAA Gent - KV Mechelen)
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Redouane Halhal - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Kerim Mrabti - Therence Koudou - Myron van Brederode - Bouke Boersma - Keano Vanrafelghem
Bank: Jose Marsa - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Moncef Zekri - Dikeni Salifou - Bill Antonio - Massimo Decoene

Vooraf
KAA Gent en KV Mechelen spelen een heel belangrijk duel tegen elkaar in de strijd om de Champions' Play-offs. Bij de thuisploeg zien we Hong en De Vlieger terugkeren in de basis, bij de bezoekers zit Benito Raman tegen zijn ex-ploeg op de bank.
Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

17:01

KAA Gent kreeg al vroeg een tegenvaller te verwerken tegen KV Mechelen. Een Buffalo moest het veld verlaten na een harde tackle, tot grote zorgen van coach Rik De Mil.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.9  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe A 7.5  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Hashioka Daiki 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 7.3  
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Skoras Michal 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Dean Max 7.1  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried   6.3  
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Ito Atsuki  
Essaouabi Hatim  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
De Meyer Gilles  
Kadri Abdelkahar  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
Meer statistieken
Konaté Mory   6.2  
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Halhal Redouane 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 44/48 (91.7%)
Meer statistieken
Servais Mathis 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Mrabti Kerim 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Koudou Therence 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Boersma Bouke  
Vanrafelghem Keano 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Marsa Jose  
Kireev Maxim  
Bafdili Bilal  
Raman Benito 6.3  
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn  
Zekri Moncef  
Salifou Dikeni  
Antonio Bill 6.4  
Meer statistieken
Decoene Massimo  

Vooraf

Deze pagina is niet zichtbaar voor de gewone bezoeker!

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2026-03-08/live-gent-en-mechelen-met-hyperbelangrijk-duel-zoals-de-champions-league-halen?1170129
LIVE: Gent en Mechelen met hyperbelangrijk duel: "Zoals de Champions League halen"
LIVE: Gent en Mechelen met hyperbelangrijk duel: "Zoals de Champions League halen"
Foto: © photonews

Er zal op zondag veel aandacht naar Club Brugge - RSC Anderlecht gaan. Maar er zijn uiteraard nog een aantal andere belangrijke wedstrijden. Te beginnen in de Planet Group Arena, waar Gent het mag opnemen tegen KV Mechelen.

De kloof tussen KAA Gent en KV Mechelen is momenteel zes punten. Met de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht in het achterhoofd én het verlies van Genk tegen Union SG op zaterdag kunnen beide ploegen een gouden zaak doen.

Gent en Mechelen strijden om de top-6

De Buffalo's zouden met een overwinning opnieuw de top-6 kunnen inspringen en bovendien de kloof op Mechelen met drie punten kunnen verkleinen. Voor Malinwa zou een overwinning de definitieve stap richting de Champions' Play-offs kunnen zijn.

Het zou voor het eerst zijn voor Mechelen. En dus wil Fred Vanderbiest het deze keer ook tot een goed einde brengen voor zijn team. "Dat zou voor ons hetzelfde betekenen als voor Club Brugge dat de Champions League haalt."

Rik De Mil wil iets teruggeven aan de supporters

"We zijn er zo dichtbij. Het is nu onze betrachting om het af te maken", aldus Vanderbiest op zijn persconferentie vooraf. Bij KAA Gent staat er dan weer veel druk op de ketel: daar beseffen ze dat het van moeten is.

De supporters kunnen ook hun rol spelen: Rik De Mil vindt het fantastisch dat ze na een 0 op 6 nog altijd achter de ploeg staan en hoopt ook op hun steun om de zege tegen Mechelen binnen te gaan slepen. "Het is aan ons om iets terug te geven."

Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

Benito Raman liet emotionele last van zich afvallen: "Ik denk dat hij trots op mij zou zijn"

07/03

Voor KV Mechelen was het doelpunt van Benito Raman (31) tegen Zulte Waregem een cruciale stap richting de Champions' Play-offs. Voor de aanvaller zelf was het vooral een mo...

Grote emoties richting Champions' Play-offs: "Ik zag mensen een traan laten"

Grote emoties richting Champions' Play-offs: "Ik zag mensen een traan laten"

07/03

De reguliere fase van de Jupiler Pro League loopt op zijn einde. Het is uitkijken wie er allemaal nog een plekje in de top zes weet te bemachtigen.

"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

"Krijg ik niet over mijn hart": Raman maakt scherpe keuze bij dilemma

07/03 1

Benito Raman scoorde vorige week een belangrijke goal voor KV Mechelen. En misschien doet hij dat dit weekend ook wel, maar dan tegen KAA Gent.

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved