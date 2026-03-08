LIVE: Wat kan Mechelen (mét Raman) nog in Gent na de rust?

|
|
Aernout Van Lindt vanuit Gent
|
|
55
|
Voorzet Bill Antonio. De kopbal is te weinig om Roef te bedreigen.
|
52
|
Weinig beterschap voorlopig in de tweede helft van Mechelse zijde. Gent domineert rustig.
|
|
49
|
Vrije trek voor Mechelen. Daar doen ze meteen weinig mee.
|
46
|
Mory Konaté
Bill Antonio
|
46
|
Keano Vanrafelghem
Benito Raman
|
46
|
De bal rolt opnieuw in Gent! Wat kan Benito Raman tegen zijn ex-ploeg?
|
45+20
|
Gent mag de rust in met een dubbele voorsprong. Niet dat het zo waanzinnig goed speelde, maar dat moet niet altijd.
|
|
Rust
|
|
45+2
|
Doelpunt van Leonardo Da Silva Lopes
|
45+2
|
Dekkingsfout op een corner bij Mechelen en zo kan Van Der Heyden doorkoppen naar de tweede paal. Leonardo Lopes Da Silva met de 2-0!
|
45+1
|
Hashioka met een lekkere voorzet, maar weggekopt in corner.
|
45
|
We krijgen 4 minuten blessuretijd.
|
45
|
Dan toch even iets meer snee in de acties van Mechelen, maar uiteindelijk verliezen ze de bal zonder tot een schot te komen.
|
43
|
Mechelen probeert de bakens te verzetten, maar in de fase van de waarheid is het toch te traag.
|
40
|
Mechelen nu even met het balbezit, maar dat levert geen kansen op.
|
37
|
Sterke voorzet van Hashioka. Konaté zit er nog nét tussen.
|
34
|
Mechelen moet nu iets gaan verzinnen. Gent houdt de aanvalsgolfjes makkelijk af.
|
31
|
Doelpunt van Max Dean (Penalty)
|
|
31
|
Max Dean trapt de bal hard tegen het net. Hij wordt zot en hij hoopt (en krijgt) van de fans hetzelfde! De top-6 lonkt virtueel.
|
30
|
Gele kaart voor Mory Konaté
|
30
|
Of toch! De bal gaat op de stip na een heel hoog aantikken van Hong in de grote rechthoek.
|
28
|
Het mag toch allemaal wat meer zijn. Veel gebakkelei, een nieuwe vrije trap voor Gent en die levert niets op.
|
25
|
Ook Mechelen roert zich eens, maar tot een echt schot komen ze nog altijd niet.
|
23
|
De jonge Cissé met een goede aanname op een bal van Hong. Het schot is wat minder en zoeft naast uit de draai.
|
21
|
Mechelen krijgt een vrije trap maar niet weg. Toch wat paniek in de tent, maar niemand die echt kan koppen.
|
19
|
Van Der Heyden wordt er eventjes uitgelopen, maar het loopt daarna op niets uit. Kanga moet er ondertussen af en zo krijgen we een jonkie van Jong Gent tussen de lijnen.
|
17
|
Skoras met een goede voorzet, maar Miras kan wegboksen.
|
14
|
Mechelen met een vrije trap en wat druk op de ketel, maar er komt weinig van.
|
|
11
|
Skoras speelt zich vrij, maar de voorzet is te ver. Araujo krijgt ook geen medemaat aangespeeld.
|
8
|
Gele kaart voor Wilfried Kanga
|
8
|
Kanga en Konaté betrokken in een luchtduel. De Buffalo gaat het bekopen met geel.
|
7
|
Bijna is Dean erdoorheen, maar hij gaat tegen de vlakte en maakt misbaar. Geen fout, oordeelt D'Hondt.
|
5
|
Hashioka & co proberen iets op poten te zetten, maar het levert zelfs geen corner op. Nog geen kansen tot dusver, de studieronde is bezig.
|
2
|
Slecht uitvoetballen en meteen een corner voor Gent. Araujo pompt het publiek nog eens op en gaat zelf achter de bal staan.
|
1
|
De bal rolt in Gent!
|
1
|
KAA Gent - KV Mechelen: 0-0
|
15:58
|
Die van Mechelen zijn al met een leuk spandoek gekomen. De roos moet gevonden worden en dan is play-off 1 een feit - eindelinge.
|
KAA Gent:
Davy Roef
- Tiago Araujo
- Siebe Van Der Heyden
- Matties Volckaert
- Daiki Hashioka
- Tibe De Vlieger
- Hyun-Seok Hong
- Leonardo Da Silva Lopes
- Michal Skoras
- Max Dean
- Wilfried Kanga
Bank:
Aimé Omgba
- Momodou Sonko
- Atsuki Ito
- Hatim Essaouabi
- Jean-Kevin Duverne
- Kjell Peersman
- Gilles De Meyer
- Abdelkahar Kadri
KV Mechelen:
Nacho Miras
- Tommy St. Jago
- Mory Konaté
- Redouane Halhal
- Mathis Servais
- Fredrik Hammar
- Kerim Mrabti
- Therence Koudou
- Myron van Brederode
- Bouke Boersma
- Keano Vanrafelghem
Bank:
Jose Marsa
- Maxim Kireev
- Bilal Bafdili
- Benito Raman
- Tijn Van Ingelgom
- Moncef Zekri
- Dikeni Salifou
- Bill Antonio
- Massimo Decoene
|
|
|
Vooraf
KAA Gent en KV Mechelen spelen een heel belangrijk duel tegen elkaar in de strijd om de Champions' Play-offs. Bij de thuisploeg zien we Hong en De Vlieger terugkeren in de basis, bij de bezoekers zit Benito Raman tegen zijn ex-ploeg op de bank.
|