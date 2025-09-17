Volg KRC Genk - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 17/09/2025 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?
Foto: © photonews

Schrik niet, Racing Genk en Charleroi spelen te midden van een Champions League-speeldag een wedstrijd maar het is wel degelijk in de vaderlandse Jupiler Pro League. Wat mogen we van deze inhaalwedstrijd verwachten?

Genk mag als eerste inhalen

Het is al enkele jaren de gewoonte dat de ploegen die een laatste Europese voorronde moeten spelen tussen hun twee kwalificatieduels een speeldag vrijaf krijgen in de Jupiler Pro League. Club Brugge en Anderlecht doen dat volgende week, RC Genk krijgt deze week de uitgestelde wedstrijd tegen Charleroi voorgeschoteld.

Twijfels in Limburg

Na de verplaatsing in Anderlecht is Genk aan een stevig schema begonnen met twee Europese wedstrijden, een verplaatsing naar STVV en een thuiswedstrijd tegen regerend kampioen Union in de komende 5 duels. Maar eerst dus thuis tegen Charleroi en dat is momenteel ook geen sinecure.

Want hoewel de Limburgers bij momenten heel goed en fris voetbal spelen, konden ze dit seizoen nog maar weinig overtuigen. Ook afgelopen weekend wanneer ze meer dan een uur tegen 10 Anderlecht-spelers stonden, kon Genk niet genoeg kansen bij elkaar voetballen om de overwinning te pakken. Dankzij nieuwkomer Erabi werd er zelfs nog een pijnlijke nederlaag vermeden.

Vertrouwen bij Charleroi

Bij Charleroi begon het seizoen pijnlijk met een Europese uitschakeling tegen het Zweedse Hammarby maar daarna kreeg Rik De Mil zijn troepen wel opnieuw op de rails. De Carolo's hebben momenteel 7 op 9 en hebben dit seizoen enkel verloren op het veld van La Louvière, dat kan ook de topploegen overkomen.

Als Genk geen drie punten pakt, staan ze met 8 of 9 op 21 nog steeds in de buik van het klassement maar een goede start zou het allerminst zijn voor de ploeg die vorig jaar zo lang op kop heeft gestaan. Bij een overwinning zouden ze naar plek 4 klimmen, Charleroi zou dan weer naast KV Mechelen op plek 3 kunnen terechtkomen. Wat wordt het in de Cegeka Arena om 20u30? Volg het hier straks LIVE.

Prono KRC Genk - Charleroi

KRC Genk wint
Gelijk
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Charleroi Charleroi wint
91.84% 6.95% 1.21%
Populairste
2-0
(106x)		 2-1
(87x)		 3-1
(62x)

Vergelijking KRC Genk - Charleroi

Positie

9
7

Punten

8
9

Gewonnen

2
2

Verloren

2
1

Gescoorde doelpunten

9
10

Doelpunten tegen

9
8

Gele kaarten

12
12

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

26
18
17
28/02 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
23/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 3-0 Charleroi Charleroi
06/07 12:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Charleroi Charleroi
23/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 KRC Genk KRC Genk
20/08 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Charleroi Charleroi
23/04 18:30 Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
04/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 4-1 Charleroi Charleroi
10/05 21:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Charleroi Charleroi
06/05 20:45 Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
16/12 21:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Charleroi Charleroi
17/10 18:30 Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/02 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 KRC Genk KRC Genk
18/10 18:15 KRC Genk KRC Genk 2-1 Charleroi Charleroi
01/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Charleroi Charleroi
13/09 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/03 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-3 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Charleroi Charleroi
13/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-1 Charleroi Charleroi
13/04 20:30 Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
17/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
19/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
14/12 20:30 Charleroi Charleroi 1-3* KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KRC Genk KRC Genk
29/05 14:30 KRC Genk KRC Genk 5-1 Charleroi Charleroi
26/05 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/12 20:00 KRC Genk KRC Genk P1-1 Charleroi Charleroi
28/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Charleroi Charleroi
31/01 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 KRC Genk KRC Genk
27/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
25/12 01:00 KRC Genk KRC Genk 0-3 Charleroi Charleroi
01/09 02:00 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Charleroi Charleroi
23/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 KRC Genk KRC Genk
20/11 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 KRC Genk KRC Genk
15/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 5-0 Charleroi Charleroi
13/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 Charleroi Charleroi
10/04 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KRC Genk KRC Genk
16/01 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 KRC Genk KRC Genk
21/09 19:30 Charleroi Charleroi 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Charleroi Charleroi
09/05 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Charleroi Charleroi
12/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-1 KRC Genk KRC Genk
10/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Charleroi Charleroi
12/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Charleroi Charleroi
08/12 20:30 Charleroi Charleroi 4-1 KRC Genk KRC Genk
22/01 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 KRC Genk KRC Genk
20/01 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-5 Charleroi Charleroi
14/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Charleroi Charleroi
12/08 19:30 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
15/05 15:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Charleroi Charleroi
13/05 19:30 Charleroi Charleroi 0-3 KRC Genk KRC Genk
11/12 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
10/12 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-3 Charleroi Charleroi
24/01 20:00 Charleroi Charleroi 4-3 KRC Genk KRC Genk
16/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Charleroi Charleroi
22/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Charleroi Charleroi
21/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 KRC Genk KRC Genk
Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

23/08 1

KRC Genk keerde terug uit Polen met een overtuigende 1-5-zege tegen Lech Poznan, en Johan Boskamp ziet het als een belangrijk signaal voor het team. Volgens hem kan dit het...

Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

24/08 6

Jarne Steuckers blijft week na week indruk maken bij KRC Genk. Donderdag in Poznan zette hij zijn Europese debuut kracht bij met liefst drie assists in de 1-5-zege tegen Le...

Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

11:00

Thorsten Fink keek strijdvaardig vooruit naar de thuismatch van KRC Genk tegen Charleroi. De Duitse coach vindt dat de prestaties van zijn team te kritisch worden bekeken, ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 20:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo
