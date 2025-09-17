LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

Schrik niet, Racing Genk en Charleroi spelen te midden van een Champions League-speeldag een wedstrijd maar het is wel degelijk in de vaderlandse Jupiler Pro League. Wat mogen we van deze inhaalwedstrijd verwachten?

Genk mag als eerste inhalen

Het is al enkele jaren de gewoonte dat de ploegen die een laatste Europese voorronde moeten spelen tussen hun twee kwalificatieduels een speeldag vrijaf krijgen in de Jupiler Pro League. Club Brugge en Anderlecht doen dat volgende week, RC Genk krijgt deze week de uitgestelde wedstrijd tegen Charleroi voorgeschoteld.

Twijfels in Limburg

Na de verplaatsing in Anderlecht is Genk aan een stevig schema begonnen met twee Europese wedstrijden, een verplaatsing naar STVV en een thuiswedstrijd tegen regerend kampioen Union in de komende 5 duels. Maar eerst dus thuis tegen Charleroi en dat is momenteel ook geen sinecure.

Want hoewel de Limburgers bij momenten heel goed en fris voetbal spelen, konden ze dit seizoen nog maar weinig overtuigen. Ook afgelopen weekend wanneer ze meer dan een uur tegen 10 Anderlecht-spelers stonden, kon Genk niet genoeg kansen bij elkaar voetballen om de overwinning te pakken. Dankzij nieuwkomer Erabi werd er zelfs nog een pijnlijke nederlaag vermeden.

Vertrouwen bij Charleroi

Bij Charleroi begon het seizoen pijnlijk met een Europese uitschakeling tegen het Zweedse Hammarby maar daarna kreeg Rik De Mil zijn troepen wel opnieuw op de rails. De Carolo's hebben momenteel 7 op 9 en hebben dit seizoen enkel verloren op het veld van La Louvière, dat kan ook de topploegen overkomen.

Als Genk geen drie punten pakt, staan ze met 8 of 9 op 21 nog steeds in de buik van het klassement maar een goede start zou het allerminst zijn voor de ploeg die vorig jaar zo lang op kop heeft gestaan. Bij een overwinning zouden ze naar plek 4 klimmen, Charleroi zou dan weer naast KV Mechelen op plek 3 kunnen terechtkomen. Wat wordt het in de Cegeka Arena om 20u30? Volg het hier straks LIVE.