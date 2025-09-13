Datum: 13/09/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7

LIVE: Vroege voorsprong voor Zulte Waregem tegen OH Leuven!

Zulte Waregem en OH Leuven staan op speeldag 7 tegenover elkaar in een duel dat toch al een beetje van moeten is voor beide teams. Zeker de thuisploeg wil een eerste thuisoverwinning gaan boeken om zo naast de Leuvenaars te raken in de stand.

Tijd   26' 56" 
24
 Schrijvers gaat wild door en krijgt de eerste gele kaart van de match.
23
 De thuisploeg nog eens in het straatje met twee man, maar er zit een Leuvenaar goed tussen.
21
 OH Leuven probeert wel, maar Essevee zet een goed blok achteraan.
18
 Opoku met de kans, maar hij lift de bal over de kooi van Leysen.
15
 Kwartier ver. OH Leuven zal nu moeten gaan komen.
13
 Vrije trap voor Zulte Waregem. Claes trapt, maar hij wijkt af op iemand in de muur en zo Tobe Leysen aan de grond genageld. Essevee op voorsprong!
13

Goal 		Doelpunt van Thomas Claes
12
 Een corner voor Zulte Waregem levert een heet standje op, maar geen doelpunt vooralsnog.
10
 Goede aanval van OH Leuven. Schrijvers met de trap, maar die spat uiteen op de paal.
7
 Hier wordt vooralsnog niemand vrolijk van. Het spel kabbelt wat heen en weer, nog geen kansen. En dat in de zeer druilerige regen nog steeds.
4
 Voorzet van Oscar Gil. Mijatovic probeert er een voet tegen te zetten, maar doeltrap - al wilde hij wel een corner.
1
 Zulte Waregem - OH Leuven: 0-0
1
 De bal rolt in Waregem!
15:43
 Welkom vanuit Waregem. Het zonnetje scheen hier een uur geleden nog, maar nu is het hagel en wateroverlast. We zien wel wat het gaat geven zeker?

Vooraf
Zulte Waregem heeft na een 4 op 18 punten nodig. Nnadi is er niet bij wegens schorsing. Lemoine blijft nog geblesseerd langs de kant, ook Jelle Vossen en Lukas Willen zitten op de bank na een blessure. Bij de bezoekers meer vertrouwen na een 6 op 6. David Hubert kiest voor Oscar Gil en Maziz als twee nieuwe namen.

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler
13 Gabriel Brent  
5 Kiilerich Jakob  
6 Lofolomo Enrique  
3 Tanghe Anton  
55 Cappelle Yannick  
8 Claes Thomas  
17 Ementa Anosike  
12 Paugain Wilguens  
22 Opoku Joseph  
24 Erenbjerg Jeppe  
11 Gavriel Stavros  
  Bank
1 Bostyn Louis  
7 Mituljikic Nikola  
9 Vossen Jelle  
19 Nyssen Benoit  
20 Hedl Tobias  
31 Willen Lukas  
36 Ujka Serxho  
39 Ake Marley  
45 De Jaegere Benoit  

OH Leuven OH Leuven
  Speler
1 Leysen Tobe  
5 Ominami Takuma  
3 Dussenne Noë  
28 Pletinckx Ewoud  
30 Akimoto Takahiro  
8 Schrijvers Siebe  
24 Lakomy Lukasz  
27 Gil Regaño Óscar  
10 Maziz Youssef  
9 Karim Traoré Abdoul  
22 Mijatovic Jovan  
  Bank
6 George Wouter  
11 Terho Casper  
14 Teklab Henok  
16 Prévôt Maxence Andre  
19 Ikwuemesi Chukwubuikem  
20 Nsingi Nachon  
33 Maertens Mathieu  
34 Nyakossi Roggerio  
61 Jochmans Owen  
99 Opoku Davis  

Vooraf

LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven
Foto: © photonews

Zulte Waregem en OH Leuven staan op speeldag 7 tegenover elkaar in een duel dat toch al een beetje van moeten is voor beide teams. Zeker de thuisploeg wil een eerste thuisoverwinning gaan boeken om zo naast de Leuvenaars te raken in de stand.

Zulte Waregem is het seizoen met 4 op 18 begonnen, OH Leuven heeft drie punten meer en telt vooralsnog 7 op 18. In de Elindus Arena staat er voor beide ploegen dan ook heel wat op het spel.

Zulte Waregem wil winnen in eigen huis na 4 op 18

Essevee hield in de interlandbreak een teambuilding en speelde oefenwedstrijden tegen Club Brugge en Jong Cercle Brugge. Daarvan hopen ze de komende vier weken de vruchten te plukken.

Er kwamen ook nog twee nieuwkomers naar De Gaverbeek. Emran Soglo lijkt nog niet klaar, maar Marley Aké zou meteen in de kern kunnen zitten. Dat bevestigde coach Sven Vandenbroeck bij Essevee TV.

OH Leuven heeft snelheid op de counter

Vossen en Willen zouden er ook opnieuw bij kunnen zijn tegen OH Leuven, voor Lemoine komt de match vermoedelijk te vroeg. "Het is een beetje koffiedik kijken hoe ze zich gaan opstellen tegen ons", aldus de coach.

"We gaan tegen een defensief blok komen te spelen en het zal aan ons zijn om dat te doorbreken. Het zal een geduldige wedstrijd van ons moeten zijn, zeker omdat ze ook veel snelheid hebben op de counter."

Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

12/09 3

Sven Vandenbroeck en Zulte Waregem staan voor een belangrijk duel in de Jupiler Pro League. Ze ontvangen Oud-Heverlee Leuven. Mits een zege kan de promovendus uit de gevare...

