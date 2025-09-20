Zaterdagavond staat er in het Lotto Park opnieuw een klepper op het programma. Anderlecht ontvangt Antwerp, een affiche die altijd vonken geeft. Beide ploegen hebben hun eigen zorgen én hun eigen wapens.

Bij de Brusselaars kan Besnik Hasi rekenen op goed nieuws: Nilson Angulo en Nathan Saliba zijn terug van schorsing en sluiten opnieuw aan. Dat compenseert het gemis van Tristan Degreef, die twee speeldagen aan de kant moet blijven na zijn rode kaart tegen Union.

Mihajlo Ilic, de Servische verdediger die op de laatste dag van de mercato werd binnengehaald, zit voor het eerst in de wedstrijdkern. Al waarschuwt Hasi dat hij nog niet klaar is voor een basisplaats: “Hij moet het ritme nog wat oppikken, maar hij had een goede trainingsweek.”

Daarnaast ontbreken Zoumana Keita, Adrian Bertaccini en Ilay Camara nog steeds. Voor Camara wordt voorzichtig naar een rentree volgende week gekeken, al wil de coach geen enkel risico nemen.

Bij Antwerp ligt Gyrano Kerk langer in de lappenmand dan verwacht met een dijblessure. Stef Wils moet dus schuiven in zijn aanvalslijn.

De verwachting is dat Vincent Janssen opnieuw de lijnen uitzet in de spits, met de keuze tussen Adekami en Al-Sahafi naast hem. Voor de rest worden er geen verrassingen verwacht in de basiself van The Great Old.

Verwachte elf:

Anderlecht: Coosemans ; Sardella, Hey, Kana, Augustinsson ; Llansana, De Cat ; Huerta, Hazard, Angulo ; Vazquez.

Antwerp: Thoelen ; Tsunashima, Van der Bosch, Bozhinov ; Somers, Praet, Babadi, Diawara, Foulon ; Janssen, Adekami.