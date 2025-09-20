Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 20/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8

Zaterdagavond staat er in het Lotto Park opnieuw een klepper op het programma. Anderlecht ontvangt Antwerp, een affiche die altijd vonken geeft. Beide ploegen hebben hun eigen zorgen én hun eigen wapens.

Anderlecht (Anderlecht - Antwerp)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Marco Kana - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan De Cat - César Huerta - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Luis Vazquez
Bank: Mihajlo Cvetkovic - Mihajlo Ilic - Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Mads Kikkenborg - Mario Stroeykens - Ali Maamar - Ibrahim Kanate

Antwerp (Anderlecht - Antwerp)
Antwerp: Yannick Thoelen - Zeno Van Den Bosch - Rosen Bozhinov - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Mahamadou Diawara - Isaac Babadi - Daam Foulon - Dennis Praet - Vincent Janssen - Marwan Al-Sahafi
Bank: Taishi Brandon Nozawa - Kiki Kouyaté - Mukhammadali Urinboev - Andreas Verstraeten - Farouck Adekami - Glenn Bijl - Christopher Scott - Youssef Hamdaoui - Semm Renders

Vooraf

Bij de Brusselaars kan Besnik Hasi rekenen op goed nieuws: Nilson Angulo en Nathan Saliba zijn terug van schorsing en sluiten opnieuw aan. Dat compenseert het gemis van Tristan Degreef, die twee speeldagen aan de kant moet blijven na zijn rode kaart tegen Union.

Mihajlo Ilic, de Servische verdediger die op de laatste dag van de mercato werd binnengehaald, zit voor het eerst in de wedstrijdkern. Al waarschuwt Hasi dat hij nog niet klaar is voor een basisplaats: “Hij moet het ritme nog wat oppikken, maar hij had een goede trainingsweek.”

Daarnaast ontbreken Zoumana Keita, Adrian Bertaccini en Ilay Camara nog steeds. Voor Camara wordt voorzichtig naar een rentree volgende week gekeken, al wil de coach geen enkel risico nemen.

Bij Antwerp ligt Gyrano Kerk langer in de lappenmand dan verwacht met een dijblessure. Stef Wils moet dus schuiven in zijn aanvalslijn.

De verwachting is dat Vincent Janssen opnieuw de lijnen uitzet in de spits, met de keuze tussen Adekami en Al-Sahafi naast hem. Voor de rest worden er geen verrassingen verwacht in de basiself van The Great Old.

Verwachte elf:

Anderlecht: Coosemans ; Sardella, Hey, Kana, Augustinsson ; Llansana, De Cat ; Huerta, Hazard, Angulo ; Vazquez.

Antwerp: Thoelen ; Tsunashima, Van der Bosch, Bozhinov ; Somers, Praet, Babadi, Diawara, Foulon ; Janssen, Adekami.

Vergelijking Anderlecht - Antwerp

Positie

6
9

Punten

10
9

Gewonnen

3
2

Verloren

2
2

Gescoorde doelpunten

12
9

Doelpunten tegen

8
9

Gele kaarten

13
19

Rode kaarten

3
1

Onderlinge duels gewonnen

16
10
6
01/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Anderlecht Anderlecht
20/04 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
09/02 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Antwerp Antwerp
06/02 20:45 Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
04/08 13:30 Antwerp Antwerp 1-2 Anderlecht Anderlecht
26/05 18:30 Antwerp Antwerp 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
17/12 18:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/08 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
29/01 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
06/11 18:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
12/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
08/05 18:30 Antwerp Antwerp 0-4 Anderlecht Anderlecht
13/03 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
07/11 18:30 Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-2 Antwerp Antwerp
05/04 18:15 Antwerp Antwerp 1-4 Anderlecht Anderlecht
01/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
27/12 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
15/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
12/05 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
17/02 18:00 Antwerp Antwerp 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Antwerp Antwerp
11/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
28/07 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
18/01 15:00 Antwerp Antwerp 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Antwerp Antwerp
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Antwerp Antwerp
15/09 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Anderlecht Anderlecht
