KAA Gent tankt vertrouwen en wint met het kleinste verschil van zwak Charleroi

KAA Gent heeft deze avond een goede zaak gedaan in de Jupiler Pro League. De Buffalo's haalden het met 0-1 op het veld van Charleroi dankzij een doelpunt van Bukari. Charleroi is zo haar leidersplaats kwijt.

Weinig spektakel in de openingsfase van de wedstrijd. KAA Gent had wel aanvallende intenties, maar Charleroi hield de wedstrijd goed gesloten. De eerste kans kwam er pas na een half uur, maar Penneteau ging goed plat op het schot van Kums.

Daarna probeerde Charleroi het een paar keer. Eerst kopte Dessolei net naast na een vrije trap van Morioka en enkele minuten later trapte Berahino, maar het schot van de aanvaller was te centraal om Bolat te verontrusten.

Het venijn zat echter in de staart van de eerste helft. Dessoleil speelde de bal slecht in, waardoor Bukari kon onderscheppen. De aanvaller bleef koelbloedig voor Penneteau en legde de bal mooi naast de doelman van Charleroi. 0-1 en het was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

Charleroi moest dus komen na de rust, maar voor veel gevaar konden de Carolo’s niet zorgen. Fall kwam uit het niets voor Bolat, maar de doelman van de Buffalo’s ging goed plat. Aan de overkant waren Bezus en Odjidja er dicht bij, maar ze kregen de bal niet voorbij Penneteau.

En kwartier voor het einde kreeg Charleroi de kans op de gelijkmaker. Morioka gaf de bal heerlijk mee met Rezaei, maar ook nu stond Bolat in de weg. Verder kwam Charleroi niet meer en dus haalde KAA Gent het met het kleinste verschil.

Door deze overwinning doet KAA Gent een goede zaak in het klassement, want ze stijgen naar de tiende plaats. Charleroi is haar leidersplaats kwijt en staat nu op de derde plaats achter Club Brugge en Beerschot.