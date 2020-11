Ongeïnspireerd Club Brugge komt niet verder dan brilscore tegen rode lantaarn en is leider af

Club Brugge zal tegen Zenit uit een ander vaatje moeten tappen dan dat van zaterdagavond. Op het veld van Moeskroen bleef de landskampioen steken op een 0-0 en was zelfs niet eens gevaarlijk. Het moet de leidersplaats aan Genk laten. Moeskroen blijft laatste.

Vorig seizoen had Club Brugge een klasseflits van Hans Vanaken nodig om de Canonnier met drie punten te verlaten. Zaterdagavond was het opnieuw moeilijk om doorbraken te forceren. Moeskroen stond goed georganiseerd en het was iets te traag en te slordig bij blauw-zwart om veel gevaar te creëren.

Badji startte na zijn flauwe prestatie tegen KV Kortrijk op de bank, maar zijn vervanger, Krmencik, liet even weinig zien. Hij werd nauwelijks bereikt. De tempoverhogingen waren schaars en als Club erdoor kwam was de afwerking niet zuiver. Okereke mikte over na een goede combinatie en ook Lang zag zijn schot een paar meter naast de kooit rollen.

De thuisploeg liet zowaar meer gekadreerde schoten optekenen in de eerste helft. Costa moest veel beter doen dan recht in de handen van Mignolet trappen. De counter was scherp en tijd had hij genoeg. De Brugse doelman moest zich ook niet in het zweet werken bij een schotje van Bakic.

Nee, Club slaagde er weer niet in om te overtuigen. Moeskroen zag Waasland-Beveren een puntje uitlopen na hun gelijkspel tegen STVV. De 0-0 was goed voor hen, meer mocht ook. Ze hielden Antwerp, Anderlecht en Charleroi ook al op een gelijkspel.

Clement probeerde met zijn wissels meer vuur in de partij te brengen. Op het uur waren Schrijvers en Badji aanvallers Okereke en Krmencik al komen vervangen. Als er dan eens wat ruimte werd gevonden dan belandde de laatste pass in de voeten van een Moeskroen-speler.

Een van de weinige spektakelmomenten was de gele kaart voor thuistrainer Jorge Simão, een Portugees met een tempramentje. Over de wedstrijdleiding was hij niet tevreden, maar over het blok van zijn manschappen wel. Hij pakte zelf nog een tweede gele kaart voor protest en werd naar de tribune verwezen.

Met nog ruime twaalf minuten op de klok gooide Clement zowaar Dennis in de strijd. De Nigeriaan kon met een verlossende goal véél krediet terugwinnen, maar blonk uit in mislukte acties.

De 0-0 stond 90 minuten lang op het scorebord, waardoor Club Brugge de leiding aan Racing Genk laat. Gnohere lukte zelfs nog bijna een late winning goal. Moeskroen zit aan 4 op 9 onder Simao.