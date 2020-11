Club Brugge liet slechts één schot(je) tussen de palen noteren: "Dat beetje genialiteit en creativiteit was niet aanwezig"

Club Brugge heeft het de laatste weken niet makkelijk om kansen te creëren in de Belgische competitie. Tegen Kortrijk kon het nog rekenen op een klasseflits van Noa Lang, maar op le Canonnier kwam er geen geniale ingeving.

Na 90 minuten stond de nul dus nog op het scorebord. Simon Mignolet voorkwam in de toegevoegde tijd zelfs nog een afstraffing met een goede save. "Ik kan niks over de mentaliteit van mijn jongens zeggen. Ze hebben gestreden en veel duels gewonnen, maar voorin was het altijd net niet", gaf Philippe Clement aan na de brilscore tegen Moeskroen.

Vorig jaar was er een knappe volley van Vanaken op bezoek bij Moeskroen (0-1) en vorige week tegen Kortrijk nog de omhaal van Lang (1-0). Nu kwam die flits er niet. "Als je in het begin scoort gaat alles open. Nu is het zoeken en pushen tegen een blok van negen spelers. Dan heb je soms een beetje genialiteit nodig en daar ontbrak het ons vandaag aan. De kwaliteit was net niet goed genoeg", besloot hij.