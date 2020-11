Hans Vanaken speelde zijn 125 ste wedstrijd op rij voor Club Brugge: geleden van 2018 dat hij niet in actie kwam bij blauw-zwart

Zaterdag ging Club Brugge op bezoek bij Moeskroen. Hans Vanaken zijn naam stond uiteraard weer bovenaan op het wedstrijdblad. De middenvelder kwam voor de 125ste keer op rij in actie voor blauw-zwart. Toch werd het een frustrerende avond voor de landskampioen.

Zaterdagavond vierde Club Brugge-middenvelder Hans Vanaken dus een bijzonder jubileum. Op Le Canonnier kwam hij voor de 125ste keer op rij in actie voor Club Brugge. Dat zijn straffe cijfers in het hedendaagse voetbal. Voor de laatste keer dat de spelmaker niet op het veld stond bij de landskampioen moeten we terug naar 11 maart 2018. Toen kwam hij niet in actie op bezoek bij Sint-Truiden.

Toch beleefde Club en Hans Vanaken een frustrerende avond. Het kwam op het veld van hekkensluiter Moeskroen niet verder dan een 0-0 gelijkspel.