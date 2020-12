Venijn zit in de staart: Standard laat twee punten liggen tegen moedig Malinwa

Standard en KV Mechelen hebben op zondagnamiddag een spannend duel op de mat gebracht, waarbij het venijn in de staart van beide helften zat. Benieuwd wie er achteraf het meest tevreden is met de hele zaak.

Standard werd op donderdag bij de Rangers Europees uitgeschakeld en wilde die uitschakeling graag doorspoelen in de vaderlandse competitie. Dan moest het wel voorbij KV Mechelen raken, een team dat dringend punten nodig had na veel hoopgevende prestaties zonder punten.

Montanier roteerde toch wel wat en stuurde met Gavory, Raskin, Cimirot en Balikwisha vier nieuwe namen de wei in op Sclessin, terwijl Vrancken enigszins vasthield aan zijn basiself. Vranckx kwam Kaya vervangen, verder speelde iedereen van vorige week opnieuw mee.

Venijn in de staart

De Rouches begonnen het best aan de wedstrijd, maar hun dominantie leverde ook deze keer weinig op. Aan de overkant was er dan weer een gebrek aan dominantie én een sterke Bodart: Walsh, Vranckx, Mrabti, Schoofs en co vergaten de 0-1 op het bord te zetten.

En dan weet je dat het kan of zal gebeuren: een hoekschop aan de overkant werd op slag van rust door Laifis binnengewerkt. Na de koffie wilde Standard op dat elan doorgaan, maar het liet al bij al weinig zien opnieuw.

Vanop de stip kon Van Damme er zelfs 1-1 van maken, na een foutje van Lestienne op Hairemans. Het zorgde niet meteen voor beterschap in een al bij al erg slordige en zenuwachtige tweede helft, waarin het nagelbijten was zonder genieten.

Venijn in de staart (bis)

De invalbeurt van Carcela was wél snedig. Niet onlogisch dan ook dat het uitgerekend hij was die met een voorzet richting tweede paal Balikwisha op weg kon zetten naar het winnende doelpunt. De bezoekers probeerden nog wel, maar leken af te stevenen op een nederlaag.

Tot Bodart in de slotfase een foutje maakte en Walsh in de herneming door het bos der benen alsnog de 2-2 tegen de touwen kon werken. Met de puntendeling schieten geen van beide ploegen eigenlijk echt iets op.