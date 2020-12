Niet enkel Oulare mag beschikken bij Standard: Turkse club wil Rouches van grootverdiener verlossen

Standard heeft het de laatste weken moeilijk en vooral in de aanval missen de Rouches een echte doelpuntenmaker. Door de penibele financiële situatie wordt het moeilijk om op die positie kwaliteit te halen.

Daarom willen de Luikenaars graag af van enkele zware contracten om zo wat ruimte te creëren in de loonmassa. Mehdi Carcela is één van die grootverdieners in Sclessin en komt onder coach Montanier bovendien nog nauwelijks aan de bak.

Tegen KV Mechelen mocht de linkspoot zondag nog eens opdraven en hij deed het zeker niet onaardig met onder meer een assist. Toch zien ze in Luik de Marokkaanse dribbelkont liever vroeg dan laat vertrekken.

Volgens RTBF zouden er al contacten zijn gelegd met clubs uit Turkije, maar voorlopig is er nog niets concreet.