Standaardsituaties Holzhauser wijzen Still de weg naar eerste driepunter voor Beerschot tegen onmondig Essevee

Zulte Waregem wilde na de thuisnederlaag tegen OH Leuven de rug rechten tegen Beerschot, dat ook aan een negatieve reeks bezig was en het geweer daarom ietwat van schouder veranderde. Het zou uiteindelijk ook renderen.

Beerschot wilde na een 2 op 24 en twee moeilijke maanden komaf maken met de negatieve reeks en eindelijk nog eens een driepunter pakken - het zou de eerste onder nieuwe coach Still zijn ook. De coach wilde oorlog voeren en stuurde dan ook bij.

Prychynenko, Dom, Bourdin en Coulibaly kwamen in de basis terecht en verwezen Van den Buijs, Halaimia, Sanyang en Suzuki zo naar de bank. Bij Zulte Waregem was Kainourgios opnieuw fit en hij verving zo Armenakas, de geschorste Seck stond zijn plek af aan Sissako.

Knokken op de akker

In een vrij gesloten eerste helft was de thuisploeg qua balbezit misschien net iets dominanter, maar het kon dat niet omzetten in een kans. Geen enkel schot op doel konden we noteren van Essevee. Beerschot kwam vanuit een stevig defensief blok wél aan kansen.

Dom viseerde de lat, Coulibaly mikte net naast. En zo gingen we alles bij elkaar misschien met een vrij logische 0-0 naar de koffie op de akker aan de Gaverbeek, waar we ook nog eens op wat smeltende sneeuw en bijtende koude werden getrakteerd.

Beterschap na de pauze dan maar? Niet echt, want Beerschot bleef veel duelkracht aan de dag leggen en Zulte Waregem kon ook niet meteen zijn daadkracht omzetten in kansen. Gelukkig voor De Mannekes zijn de vrije trappen nog steeds een wapen.

Van Den Bergh breekt het open

Van Den Bergh kopte de vrije trap van Holzhauser keurig tegen de touwen: 0-1 en Beerschot zo op rozen. Dury pompte daarna met Vossen, Colassin, Dompé en Srarfi vier aanvallend ingestelde spelers de wei in, maar ook zij konden het tij niet keren.

Meer zelfs: een kwartier voor tijd was een nieuwe standaardsituatie - dit keer een corner - voor Dom genoeg om (uiteraard op aangeven van Holzhauser) de 0-2 binnen te knikken. Prychynenko mocht vanop de stip zelfs nog de 0-3 maken, al was de buit toen al binnen. Beerschot telt door de zege nu 33 punten en staat daarmee op amper drie punten van de vierde plaats, Zulte Waregem heeft drie eenheden minder.