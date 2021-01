Verdedigers Beerschot antwoorden met de voeten (en het hoofd) na kritiek, goalgetters en coach reageren

Beerschot pakte na een 2 op 24 een belangrijke driepunter op bezoek bij Zulte Waregem. Met dank aan de verdedigers, die achterin pal stonden en voorin voor de doelpunten zorgden op standaardsituaties.

"Het belangrijkste vandaag is de manier waarop we tot resultaat zijn gekomen", aldus coach Still. "Ik ben vooral blij voor de spelers, het was niet makkelijk voor hen. Ze hebben als groep een fantastische reactie getoond na de mindere weken."

"We wilden zo goed mogelijk in organisatie staan in het blok, met de juiste intensiteit. En dan heb je met iemand als Holzhauser en zijn traptechniek wel iemand die het verschil kan maken met de details en de standaardsituaties."

Verdedigers aan het feest

De afwerkers van dienst waren Jan Van Den Bergh en Joren Dom: "Als ploeg hebben we defensief op elke positie een sterke match gespeeld. We wisten dat op dit veld een stilstaande fase van belang kan zijn en zo is ook geschied", aldus Van Den Bergh.

Op zo'n momenten weet je weer waarom je voetballer bent

"Ik ben vooral blij met de overwinning en de clean sheet, een doelpunt meepikken is dan ook leuk. We hebben wat kritiek gekregen die deels ook terecht was. Dat is niet leuk om te horen, maar dan is het leuk dat de verdediging eens een match kan winnen. Dat is ons dit seizoen nog niet vaak gelukt."

Hetzelfde gevoel bij Joren Dom: "Het was niet de makkelijkste periode voor ons, voor mij persoonlijk ook niet met mijn blessure. Dit is absoluut een grote opluchting. Mijn doelpunt? Op zo'n momenten besef je terug waarom je voetballer bent."