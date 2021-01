"Nog geen tractor gevonden om dit op te lossen" vs "Eerder geschikt voor een Superprestige veldrijden"

Basisschool De Akker was het schouwspel waarop 'De Luizenmoeder' zich afspeelde. Met de akker van het Regenboogstadion moet coach Francky Dury al bijna even gecrispeerd lachen als directeur Erik - een glansrol van Tom Audenaert.

"Laat ons hopen dat we niet meer in de problemen komen dit seizoen, want dan zou het echt zonde zijn van al die thuisnederlagen", aldus Francky Dury. "Neen, het is echt niet goed. Of we er iets moeten aan doen? Natuurlijk, maar dat denk ik al van in november ... We hebben nog vier thuismatchen en zeven verplaatsingen."

"We willen het niet als excuus gebruiken en gaven al aan er niet meer te willen over spreken, maar ik ben er nu zelf ook opnieuw over begonnen dus ik ben geen goed voorbeeld. Maar we hebben nog geen tractor gevonden om dit op te lossen."

Eerder voor een WB of SP cyclocross

"Het zit in de hoofden, meer kan ik er niet over zeggen", besloot Dury. Bij de spelers leeft de schrik om blessures, de tegenstanders moeten maar één keer op zo'n veld spelen en dan motiveert dat blijkbaar wél om op mentaliteit de punten te komen wegkapen.

"Het veld is eerder geschikt om een Superprestige of Wereldbeker veldrijden te organiseren", kon Jan Van Den Bergh er wel om lachen. Joren Dom pikte meteen in: "Op zo’n veld weet je dat het echt op mentaliteit moet gaan gebeuren. De overtuiging was belangrijk en zo hebben we het verschil gemaakt."