Reacties na #ZWABEE: "Tegen een specialist vrije trappen mag je ze geen gratis kansen geven" vs "Wij geen beren? Dury niet goed gekeken"

Zulte Waregem ging nu ook tegen Beerschot onderuit in eigen huis. Francky Dury baalde achteraf als een stekker, de spelers van De Mannekes waren dan weer erg vrolijk.

"Als je tegen specialist vrije trappen speelt, mag je ook geen fouten gratis weggeven", vond Francky Dury na de 0-3 nederlaag tegen Beerschot. "Ik denk niet dat het verdiend is dat ze op voorsprong komen op dat moment in de match. We hadden het betere van het spel, weliswaar zonder kansen."

"Ik vind dat de goals te makkelijk vallen. Als het nu nog een een beer is die scoort, dan kan dat nog misschien. Maar als het een van de kleinste spelers is die scoort op een standaardsituatie? Dat kan eigenlijk niet. Beerschot stond al goed qua motivatie en organisatie, met de 0-1 en 0-2 gaven we hen nog extra energie."

In zo'n wedstrijd is de mindset heel belangrijk

Joren Dom en Jan Van Den Bergh waren ondertussen al toegestroomd in de perszaal van het Regenboogstadion en konden er wel om lachen daarna: "Dury die zegt dat we geen beren of beesten zijn? Dan heeft hij ons nog niet goed bekeken", aldus Dom met een brede glimlach.

Om snel tot de essentie te komen: "We hebben het verschil gemaakt op basis van mentaliteit. De overtuiging was belangrijk. Het was een kwestie van mindset, want tot veel voetballende kansen zijn we niet gekomen. In zo'n match kunnen stilstaande fases het verschil maken."