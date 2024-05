LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Pakt blauw-zwart zijn 19de titel?

De altijd beladen Brugse stadsderby bepaalt straks mee over de landstitel. Als Club wint of gelijkspeelt is het zeker van zijn 19de titel.

Doordat Club Brugge vorige week won op het veld van Anderlecht, zit het in polepositie om de landstitel te pakken. Blauw-zwart moet daarvoor dus minstens één punt pakken in de stadsderby tegen Cercle Brugge.

Dat bleek dit seizoen geen probleem te zijn voor Club, want in de drie confrontaties tussen de Brugse ploegen dit seizoen werd het telkens een gelijkspel. Op speeldag 1 van de Champions' Play-offs werd het 1-1.

Die wedstrijd was voor Club het keerpunt in de titelstrijd. In de eerste helft leek er niets veranderd na het ontslag van Deila, in de tweede helft walste Club over Cercle. Het won wel niet, die twee verloren punten kunnen Club straks zuur opbreken.

Kan Cercle nog eens winnen tegen Club?

Want ook Cercle Brugge wil zijn play-offs goed afsluiten. Als het wint, dan moet Genk hetzelfde doen bij Union om de Vereniging van de vierde plaats te houden. Cercle zou dan de barragewedstrijd tegen KAA Gent vermijden.

De laatste keer dat Cercle als bezoekende ploeg kon winnen bij Club dateert al van 2012, toen het met 0-1 won in de beker. In de competitie won Cercle voor het laatst bij Club in november 2010, toen ook met 0-1.