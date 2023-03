Een Club Brugge in crisis wordt door Benfica helemaal kopje onder geduwd

Alsof een nederlaag op het veld van KV Oostende al niet pijnlijk was. Benfica koos ervoor om Club Brugge helemaal kopje onder te duwen.

Op papier was het een simpele opdracht voor Club Brugge. Namelijk twee doelpunten goedmaken om zo verlengingen af te dwingen. Op papier is niet op het veld en dat zag Club Brugge al na amper één minuut spelen.

Eerste helft

De aftrap was nauwelijks gegeven of Benfica stond al bijna op voorsprong. Het hakje van Joao Mario ging over de doellijn, maar de VAR greep terecht in en keurde het doelpunt af omwille van buitenspel. Club Brugge probeerde tegen te prikken via Vanaken, maar hij zag zijn kopkans naast gaan.

Club Brugge had het zwaar het eerste kwartier. Benfica speelde een versnelling hoger en de Bruggelingen moesten het spel ondergaan. Mignolet moest tot driemaaal toe goed tussenkomen en Meijer moest zijn doelman bijstaan door een bal van de lijn te keren.

Bij elke stilstaande fase stond er wel een speler van Club bij Scott Parker om nieuwe instructies te krijgen. Vanaken kwam nog een tweede keer gevaarlijk opzetten. Al stond zijn vizier niet op scherp en zag hij zijn kopbal naast het doel gaan.

Richting het halfuur kon Club Brugge wat evenwicht brengen, maar tot kansen kwamen ze niet direct. Club Brugge kon niet profiteren, maar dat deed Benfica wel. Met een prachtige aanval die begon op de eigen helft werden de Bruggelingen uit verband gespeeld. De bal kwam uiteindelijk bij Rafa Silva die Mechele en Nielsen uitkapte. Met de buitenkant voet verschalkte hij uiteindelijk Mignolet en zo stonden de Portugezen op voorsprong.

Club Brugge probeerde onder de druk uit te komen, maar zonder succes. Op slag van rust leek het wel 'over en out' voor de Bruggelingen. Goncalo Ramos kreeg de bal in de kleine rechthoek en twijfelde niet. De aanvaller schoot de bal onhoudbaar voorbij Mignolet. Zo stond het 2-0 met de rust en leek het wel dat de boeken toe gingen voor Club Brugge.

Tweede helft

Benfica ging op hetzelfde elan verder in de tweede helft. Ze lieten Club Brugge niet in de wedstrijd komen dan Noa Lang in de kleedkamer liet. Ramos kreeg de bal in de kleine rechthoek en nadat hij zijn eerste doelpunt weg rechts maakte koos hij deze keer voor de linkse voet. Zonder te twijfelen telde hij Club Brugge uit en plaatste de 3-0 op het bord.

Even leek het erop dat Club Brugge nog de eerredder kon maken, maar twee pogingen van Nielsen werden uiteindelijk niets. Club verloor het vertrouwen en Benfica koos ervoor om de wedstrijd uit te tikken. Af en toe prikte ze eens tegen en waren ze levensgevaarlijk. Eerst Joao Mario vanop de stip na een strafschopfout van Sowah. Met nog 12 minuten op de klok kwam ook invaller David Neres tot scoren. Zo stond het 5-0 en leek de crisis in Brugge compleet.

Gelukkig voor Club Brugge kwam er nog een eerredder. Wat voor één! Meijer stond helemaal alleen op de linkerkant en schiet onhoudbaar in de winkelhaak. Zijn doelpunt was de mooiste van de avond.

Een prachtig avontuur in de Champions League komt zo voor Club Brugge ten einde met een pijnlijke nederlaag in Lissabon. Benfica was ettelijke malen te groot voor een Club Brugge waar de crisis nu compleet is.