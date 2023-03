Peter Vandenbempt heeft duidelijke mening over de aanstelling van Schreuder

De voorbije dagen viel vooral de naam van Alfred Schreuder als opvolger. Analist Peter Vandenbempt heeft toch zijn bedenkingen.

Scott Parker is geen trainer meer van Club Brugge. De meest genoemde naam om hem op te volgen is die van Alfred Schreuder, die vorig seizoen nog de titel pakte met blauwzwart.

“Ik heb begrepen dat de relatie tussen Schreuder en het bestuur naarmate de tijd vorderde steeds moeilijker werd”, zegt Vandenbempt op Sporza.

Vooral met Vincent Mannaert zou het niet geklikt hebben en daardoor hadden beide partijen hun conclusies getrokken na de titel van vorig jaar.

“Daarom was Club Brugge op het einde van het seizoen niet van plan om hem aan boord te houden en was Schreuder niet van plan om aan boord te blijven. Is dat dan al uitgepraat of klopte dat niet?”, vraagt Vandenbempt zich af.

De voorbije matchen zat Schreuder in de tribune, maar het zou Vandenbempt toch verbazen dat ze opnieuw met hem in zee zouden gaan.