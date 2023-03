Ontslag van Parker is nakend, maar geen tabula rasa: deze assistent bij Club Brugge blijft zeker op post

Het is aftellen naar het haast onafwendbare ontslag van Scott Parker bij Club Brugge. Zijn assistenten, wat gebeurt daar dan mee?

De afgang in Lissabon (5-1) lijkt de doodsteek voor Scott Parker, al was zijn lot mogelijk al bezegeld na de verplaatsing naar Oostende (3-0). Het is nog wachten op de officiële aankondiging van Club Brugge en die zou er volgens Het Nieuwsblad vandaag nog komen.

Nog volgens de krant blijft één assistent-coach zeker op post en dat is Rik De Mil. De 41-jarige De Mil zou zich dan ook bezighouden met de analyses richting de thuiswedstrijd tegen Standard, een cruciale ontmoeting in de strijd om een plek in de Champions' Play-Off.

Wanneer een club afscheid neemt van een trainer, is het telkens de vraag wat er met de volledige technische staf gebeurt. Vaak worden dan ook enkel assistenten naar buiten begeleid. In dit geval lijken zeker de assistenten die al langer voor Club werken wel aan boord te blijven. De Mil coachte bijvoorbeeld in 2021 al de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev.