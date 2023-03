Tom Boudeweel doet een opvallend voorstel aan de spelers van Club Brugge

Club Brugge zit nog altijd in de hoek waar de klappen vallen. We zijn maart en de ploeg staat nog altijd niet op de rails.

Op Sporza doet analist Tom Boudeweel het verhaal van dit seizoen. Club Brugge is veertig wedstrijden ver dit seizoen. “En er staat nog altijd niets”, zegt Boudeweel.

Nochtans is er niemand die twijfelt dat de kwaliteit er is. Dat het niet draait kan je volgens de analist de trainer aansmeren. In de competitie lukte het niet. Niet voor Hoefkens, maar ook niet voor Parker.

Moet je dan richting spelers kijken, vraagt Boudeweel zich af. En hij doet een opvallend voorstel. “Na een goed seizoen willen ze altijd loonsverhoging, schermen ze met belangstelling. Maar werkt dat dan ook omgekeerd: als je een slecht seizoen speelt, dat je dan minder wil verdienen?”, klinkt het.