Het verhaal van Scott Parker lijkt ten einde en oude bekende staat klaar om over te nemen

De 5-1 nederlaag op het veld van Benfica stort Club Brugge helemaal in crisis. Scott Parker is het kind van de rekening.

Officieel is het nog niet, maar Het Nieuwsblad komt met verrassend nieuws naar buiten. Alfred Schreuder zou klaar staan om over te nemen van Scott Parker. Club Brugge kon na het ontslag van Carl Hoefkens de ommekeer onder Parker niet inzetten. Twaalf wedstrijden waarin er maar twee van werden gewonnen (Zulte Waregem en AA Gent). In alle andere wedstrijden moesten de Bruggelingen punten toestaan. Hierdoor werden ze uitgeschakeld in de Champions League, maar vooral zagen ze de voorsprong van Racing Genk, Union en Antwerp week na week groter worden.

Alfred Schreuder werd vorig seizoen nog kampioen met Club Brugge, maar koos nadien voor een avontuur bij Ajax. Dit eindigde, omwille van tegenvallende resultaten, in januari. De Nederlander zou nu klaarstaan om opnieuw puin te ruimen in Jan Breydel.