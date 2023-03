Niet alles is negatief: Bjorn Meijer laat naast wereldgoal ook zéér opmerkelijke statistiek noteren in Champions League

Bjorn Meijer zorgde toch voor een klein lichtpuntje langs Brugse zijde in de Champions League. Zijn 5-1 was werkelijk een pareltje en daar bleef het niet bij.

Met een rake knal die in minuut 87 alle monden deed openvallen in het Estádio da Luz, zorgde Bjorn Meijer er voor dat Club Brugge toch één keer scoorde in de dubbele confrontatie met Benfica. En hoe! De Nederlander schoot de 5-1 zuiver en beheerst recht de winkelhaak in.

Op defensief vlak valt de linksachter de laatste tijd wel één en ander aan te wrijven, maar offensief brengt hij wel nog iets bij. Bovendien heeft Meijer nog een progressiemarge, want de ex-speler van Groningen is nog altijd maar 19.

4 - @ClubBrugge's Bjorn Meijer (19y 354d) is the youngest player to create four chances in a Champions League knock-out game since Jadon Sancho for Borussia Dortmund in March 2019. Creator. pic.twitter.com/2CbDfDdgEt — OptaJohan (@OptaJohan) March 7, 2023

Volgens de statistieken van Opta heeft Meijer in de terugmatch van de achtste finales in de Champions League ook vier doelkansen gecreëerd. Meijer is hiermee de youngste speler die dit klaarspeelde sinds Jadon Sanchez dat ook voor mekaar kreeg bij Borussia Dortmund in maart 2019.