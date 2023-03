Vanaken zijn geduld is op: "Dit is echt niet meer plezant"

Je zal maar jarenlang de hemel ingeprezen worden en nu ineens geen deuk in een pakje boter meer kunnen trappen. Hans Vanaken zag zijn team vernederd worden door Benfica...

Na de mokerslag tegen KV Oostende was dit nog maar eens een zware klap. "Dit komt zwaar binnen", zei Vanaken bij VTM. "De manier waarop we onze campagne hier afgesloten hebben, is teleurstellend. We moeten zo snel mogelijk uit dit momentum. Dit is echt niet meer plezant."

De Europese campagne begon zo mooi, maar is geëindigd in mineur. "Het is gemakkelijk om alles naar de coach te schuiven. Ook wij hebben fouten gemaakt", stak Vanaken de hand vooral in eigen boezem. "We moeten dit nu als 1 team aanpakken."

Dat Parker Buchanan centraal zette, deed wel wat vragen rijzen. "Hij probeert oplossingen te zoeken en te vinden. Dat is normaal in deze periode", verdedigde hij Parker nog.