René Vandereycken is van één iets heel zeker over ontslag van Scott Parker

Het was Het Nieuwsblad dat nog voor het einde van de match in Lissabon schreef dat Scott Parker zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge gecoacht had.

René Vandereycken laat in de krant dan ook weten dat die beslissing niet afhankelijk was van het resultaat dat blauwzwart bij Benfica haalde.

“Als Club zou overgaan tot een ontslag van Scott Parker, dan is het een beslissing die al genomen is voor deze wedstrijd en niet alleen op basis van dit resultaat”, is hij van één iets heel zeker.

“Deze prestatie zegt weinig over Club Brugge in de competitie. Dit was een wedstrijd waar Club underdog was en niet het spel moest maken, in de competitie is dat helemaal anders.”