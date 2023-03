Scott Parker is hard voor zijn Club Brugge: "Dit is een vernederende nederlaag", maar zalft ook

Club Brugge leed een pijnlijke nederlaag tegen Benfica. Scott Parker haalde uit naar zijn team, al zag hij ook positieve zaken.

"Dit is een vernederende nederlaag", wond hij er geen doekjes om bij VTM. "Een ontgoochelend resultaat. We wisten op voorhand dat de uitdaging zwaar zou worden, maar toch is dit een bittere pil om te slikken. Toch ben ik trots dat het team hier geraakt is", had Parker een positieve noot klaar. "Ze hebben ook nooit opgegeven. Daarvoor geef ik ze krediet. Langs de andere kant kwamen we wel te kort tegen Benfica."

"Het is al een rollercoaster geweest, met uitdagingen vanaf het eerste moment", haalde hij de schouders op. "Daarom ben ik ook aangesteld - niet alles liep zoals het moest. Toch waren de spelers vanaf de eerste minuut geweldig. Ze doen alles wat ze kunnen. Iedereen is wanhopig om deze negatieve cyclus te doorbreken", blijft hij hoopvol.

Het zal nog afwachten zijn of Scott Parker zondag tegen Standard nog op de bank zit bij Club Brugge. Zijn opvolger staat alvast klaar. Dat kan u HIER lezen.