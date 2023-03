"Bepaalde spelers stonden niet op beste positie": glasheldere kritiek van Club-speler aan adres van de coach

Als coach van een topclub, is het kritiek slikken wanneer het niet draait. Als die van de eigen spelers komt, is het nog een tikkeltje pijnlijker.

Het zijn geen fijne tijden voor Scott Parker. Een ontslag hangt hem boven het hoofd en ook uit bij Benfica maakte de Brit weer geen te beste beurt. Clinton Mata verwoordde het bij de RTBF nog wel met respect voor zijn coach, maar tegelijkertijd spraken zijn commentaren boekdelen.

"Ons doel was om zo lang mogelijk de nul te houden. Dat zijn beslissingen van de coach. Hij is goed geplaatst om te weten wie op welke positie uit te spelen. Maar het is duidelijk dat bepaalde spelers niet op hun beste positie stonden", aldus Mata.

© photonews

Veel duidelijker kan kritiek van een speler richting de eigen coach niet worden, al kan het ook niet alleen aan hem liggen. "Ok, er is de situatie van de coach en dit en dat, maar we moeten als spelers ook in de spiegel kijken en ons de juiste vragen stellen. Of we nog achter Parker staan? Hij is momenteel onze coach, we moeten professioneel blijven."