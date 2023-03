Analist benoemt grote schuldige bij Club Brugge: "Zij hebben deze chaos gecreëerd"

Club Brugge heeft de Champions League wel met een heel valse noot verlaten. Blauw-zwart kreeg een pandoering rond de oren in Lissabon. Van de ploeg die zoveel zelfvertrouwen uitstraalde in de groepsfase is geen spoor meer te bekennen.

Voor analist Eddy Snelders zijn niet de spelers of de coach de grote schuldige. Hij kijkt vooral naar het bestuur. "Vooral zij hebben achteraf gezien een enorme fout gemaakt door zo snel Carl Hoefkens te ontslaan, onder druk van de supporters. Ze hebben deze chaos zelf gecreëerd", klinkt het bij Sporza. Scott Parker bleek achteraf de grootste miscast die Verhaeghe en Mannaert ooit gehaald hebben. "Zeker door een trainer te halen die de Belgische competitie niet kent en hem dan ook nog een contract voor 2,5 jaar te geven." Intussen staat Alfred Schreuder klaar. "Moet je Parker nu voor de match tegen Standard ontslaan? De tijd om in te grijpen voor die wedstrijd is wel heel kort, maar alles kan tegenwoordig bij Club. Je kunt ook geen geduld blijven uitoefenen, hé..."