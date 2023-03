Het grootste zorgenkind van Club Brugge: "Parker heeft gelijk als hij zei dat hij intensiteit miste"

Club Brugge heeft in alle linies wel problemen, maar de verdediging is toch het grootste zorgenkind. Dat werd tegen Benfica nogmaals duidelijk. Club geeft zoveel ruimte weg dat de tegenstander het heel makkelijk krijgt.

Dat zag ook René Vandereycken, die zag dat de verdedigers niet fanatiek genoeg waren. Zoals Meijer bij de 1-0, die had de bal moeten afblokken. "In de tweede helft zette zich dat door. Club hield genoeg volk achterin, maar die verdedigden niet kort genoeg op de tegenstander", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Als ze dan toch eens hun voet zetten, maakten ze overtredingen. "In het begin van de wedstrijd zag ik al een fase waarbij een aanvaller tussen de lijnen veel te makkelijk een bal mocht aannemen en waar Club niet kort genoeg op de man zat."

"Dat kan een gevolg zijn van het gebrek aan vertrouwen, dan nemen spelers sneller een afwachtende houding aan. Parker heeft gelijk als hij zegt dat hij intensiteit mist bij zijn spelers, maar het is ook zijn verantwoordelijkheid om dat op te lossen.”