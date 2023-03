Van A Bola tot Bild... Alle buitenlandse media maken Club Brugge met de grond gelijk

De zware nederlaag van Club Brugge in Lissabon kreeg ook in de buitenlandse media weerklank. En ze waren hard voor blauw-zwart.

“Belgische chocolade”, lacht de Portugese sportkrant A Bola. “Een zoet pakje Belgen werd rustig opgegeten door de Adelaars. Ze presenteerden zich bescheiden en ongeorganiseerd, zonder ook maar enige kans zich in het spel te moeien of aanspraak te maken op een gelijkspel.”

“De aanvallende ideeën van Club Brugge waren nihil, terwijl doelpuntenmachine Benfica ervoor bleef gaan tot de laatste minuut”, schrijft de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “Het jaar 2023 was al slecht begonnen voor de Bruggelingen met slechts twee zeges, maar ze bewezen dat het nog slechter kon."

“Benfica was niet alleen in de score, maar ook in het spel oppermachtig”, klinkt het bij de Spaanse sportkrant AS. “Ze toonden geen medelijden met een team dat in het slop zit, waarbij trainer Scott Parker bijna veroordeeld werd tot zijn ontslag.”

Bij Club Brugge lukt dit jaar zo goed als niks”, schrijft Bild “In de competitie staat de Belgische kampioen maar vierde. De club heeft maar twee van zijn twaalf matchen dit jaar gewonnen. Net voor de generale repetitie van deze match gingen ze nog met duidelijke 3-0-cijfers onderuit bij degradatiekandidaat KV Oostende.”