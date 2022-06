Als KDB een tandje bijschakelt... Duivels ondanks achterstand héél vlot voorbij Polen

't Zijn echt niet allemaal onheilsberichten die van de Rode Duivels komen dezer dagen. Tegen Polen kwamen ze wel weer op achterstand, maar onder leiding van een gemotiveerde en efficiënte De Bruyne trokken ze dat recht. En meer: Eden Hazard toonde weer flitsen van zijn kunnen.

De Rode Duivels hadden iets goed te maken na de afstraffing die ze van Nederland kregen. Roberto Martinez haalde Boyata weg uit de verdediging, schoof Alderweireld naar de centrale positie en zette Dendoncker rechts van hem. Batshuayi werd de logische vervanger van Lukaku. Weinig op aan te merken allemaal.

Lewandowski > Batshuayi

Zo'n experiment met De Bruyne als 9 hoeft Martinez niet meer te doen. Nummer 7 verdeelt en heerst, hij is geen 'one trick pony'. Na een minuut of twee had hij Batshuayi zijn eerste kans al aangeboden, maar die trof de paal. In de herneming miste Hazard voor open doel. Batshuayi kreeg nog een kans, nadat Hazard hem heerlijk met de hak bediende, maar ook die werd gemist. Ook kans nummer 3 kreeg Batshuyai niet tegen de netten.

© photonews

© photonews

Aan de overkant stond er een ander kaliber. Een aanvaller die geen introductie nodig heeft. De man die de belichaming is van het woord 'superspits': Robert Lewandowski. Toen de bal een eerste keer per ongeluk voor zijn voeten viel, wist hij er wel weg mee. Maar waarom mocht Zielinski - één van de twee mannen die echt kunnen ballen bij Polen - zoveel meters maken? Waar was de concentratie? Van een koude douche gesproken.

Het Poolse legioen juichte. Oorverdovend. Niet zeker of er meer Polen of Belgen in het Koning Boudewijnstadion zaten. We vragen ons ook af wat Eden Hazard die duizenden Polen verkeerd had gedaan, want elke keer hij de bal kreeg, was het fluiten geblazen.

Maar terug naar het spel. Deze keer kwam de reactie er wel van de Duivels. Furieus zelfs. Ze wilden die gelijkmaker voor de rust. Die kwam er ook. Het leek dat De Bruyne het op weergaloze manier ging afmaken, maar Dragowski redde nog. Op de rand van de zestien zag Witsel de bal op zich afkomen en riep iedereen uit de weg. Met recht en reden, want zijn knal verdween in de hoek. Onhoudbaar.

© photonews

Maar 't was vooral omdat De Bruyne een tandje had bijgeschakeld dat de Belgen aan kansen kwamen. We weten het onder andere wel al, maar elke keer is het toch bewonderend toekijken als hij de gaten blindelings vindt. Meesterschap van één van de besten op deze aardkloot.

Hazard-KDB

In de tweede helft was het van dat. Met dank aan Eden, die ook weer flitsen van zijn oude zelve vertoonde. Alderweireld veroverde de bal op het middenveld, Hazard legde opzij op De Bruyne en alleen voor een doelman mist die zulke dingen niet. De Polen het zwijgen opgelegd, de Belgen aan het feest!

De ingevallen Trossard diepte de voorsprong nog uit. De eerste mooi gedaan, de tweede... een meesterwerk. Een schitterende trap richting verste kruising, waarin het leer ook verdween. En zelfs Dendoncker pikte zijn goaltje nog mee, net als de ingevallen Openda. Geen problemen deze keer dus, ondanks de vroege achterstand. De veer was gebroken bij Polen. Maar het beste nieuws? Eden Hazard leek zich echt wel te amuseren.