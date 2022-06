Duivelse heropstanding is ook buitenlandse pers niet ontgaan: "De Bruyne terroriseerde de Poolse verdediging"

Ook voor de buitenlandse pers is de heropstanding van de Rode Duivels opvallend. De Bruyne kan met name weer op meer dan terechte lof rekenen.

Uiteraard hadden ze in Nederland oog voor wat in de groep van Oranje nog gebeurde. "België herstelt zich met monsterzege van Nederlandse dreun", staat te lezen in De Telegraaf. Het Algemeen Dagblad had ook aandacht voor de invalbeurt van Openda. "België sloopt Polen na debacle tegen Oranje, droomdebuut voor Vitesse-aanvaller Loïs Openda."

Alle mediums die over België - Polen berichtten, noemden Kevin De Bruyne als man van de match die de ene na de andere kans creëerde. "De Bruyne zweefde constant rond de Poolse zestien en terroriseerde de Poolse verdediging."

Slalompalen

In Duitsland beken ze het vooral vanuit het opzicht van Bayern-spits Lewandowski. "Belgische klappen voor Lewandowski", kopt Bild. Het Poolse Fakt pakte ook nog uit met een goede beschrijving. "De Belgen passeerden de Poolse verdedigers als slalompalen."