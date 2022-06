Analist ziet hoe imago Martinez aangetast wordt: "Zijn communicatie wordt echt problematisch"

Het was even schrikken na Wales-België: Roberto Martinez die na afloop forse kritiek uitte op de VAR. Iets wat we de voorbije jaren van de Spanjaard niet of nauwelijks te zien kregen.

In HLN heeft Marc Degryse het over de bondscoach van België. "'Samen uit, samen thuis.' Zo klonk het bij hem voor de start van deze interlandperiode. Hoe valt dat te rijmen met de beslissing om nu dan toch belangrijke spelers naar huis te sturen? Het imago van de sympathieke gentleman en eeuwige positivo dat Martinez tijdens de voorbije zes jaar opbouwde, brokkelt heel erg snel af." "Maar er is meer... Waarom ging Martinez na de wedstrijd tegen Wales zijn verantwoordelijkheden uit de weg door niet op de prestatie van zijn team te willen ingaan? Hij reduceerde de wedstrijd, volkomen onbegrijpelijk, tot dat ene moment bij het tegendoelpunt waarin België volgens hem bestolen werd door de VAR. Dat is niet ernstig... Zijn communicatie wordt stilaan echt problematisch. Tijdens deze anderhalve week is Roberto Martinez een paar keer uit zijn rol gevallen", aldus nog Marc Degryse.