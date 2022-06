Eden Hazard krijgt positieve commentaren van AS

Eden Hazard speelde nog eens een goede wedstrijd voor België. Ook in de Spaanse kranten hebben ze dat gezien.

"Eden Hazard was altijd vrij op het middenveld", klonk het bij AS. "Hij was bij elke aanval betrokken en zijn connectie met Kevin De Bruyne deed denken aan een ploeg van een ander tijdperk. Die lijkt nog niet zo ver van ons, maar het lijkt toch al zo lang geleden.

"Voor Hazard zijn de matchen bij de nationale ploeg een soort van herexamen", ging AS verder. "Om volgend seizoen bij Real Madrid toch weer een kans te kunnen krijgen. Hij deed het goed. Hij was de 1e minuten een van de hoofdrolspelers. Bij zijn vervanging kreeg hij een staande ovatie en dat was al een tijdje geleden."