Loïs Openda heeft na 8 minuten record beet

Loïs Openda scoorde tegen Polen al na 8 minuten bij zijn debuut. Daarmee heeft hij een record beet. Hij heeft het hoogste rendement bij de Rode Duivels.

Na 85 minuten mocht Loïs Openda invallen en maakte zo zijn debuut bij de Rode Duivels. 8 minuten later had hij gescoord. De snelste goal ooit bij een debuut is het niet. Dat record is voor Michy Batshuayi en Tom Caluwé. Zij scoorden al na 3 minuten bij hun debuut.

Caluwé speelde bij zijn debuut 45 minuten. Daarna speelde hij niet meer voor België. Daarmee had hij het hoogste rendement in het shirt van de Rode Duivels. Dat record is hij nu kwijt aan Openda, want kort na de goal van Openda werd er afgefloten. Daardoor heeft Openda het hoogste rendement. Hij heeft 1 goal per 8 minuten. Al kan dat snel weer veranderen. In de nabije toekomst kan hij al extra minuten krijgen.