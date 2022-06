René Vandereycken is niet tevreden met de tegenstrijdige communicatie van Roberto Martinez

René Vandereycken is niet tevreden met de communicatie van bondscoach Roberto Martinez. Dat staat in zijn analyse over de Rode Duivels in Het NIeuwsblad. Hij vindt dat die soms tegenstrijdig is.

In Het Nieuwsblad besprak René Vandereycken de prestaties van de Rode Duivels tegen Polen. Ook kwam hij terug op de communicatie van Roberto Martinez na de wedstrijd tegen Nederland.

Vandereycken vindt die soms tegenstrijdig. Martinez zei dat België de match de 1e 25 minuten onder controle had, maar volgens Vandereycken klopte dat niet. Nederland was volgens hem rustiger aan de bal. Als het over de blessure van Romelu Lukaku ging, sprak Martinez zich tegen volgens Vandereycken. Martinez gaf dan wel toe dat Nederland wel al beter in de wedstrijd was gekomen. Vandereycken wil dat je zegt hoe het zit of dat je zwijgt.

POSITIEF OVER DEFENSIE EN AANPAK

Ook kwam Vandereycken terug op de defensie. Hij zou gekozen hebben voor Arthur Theate op links in de driemansdefensie, met Jan Vertonghen dan centraal en Toby Alderweireld op rechts. Vandereycken vond het wel goed dat Martinez niet gewoon Leander Dendoncker in de defensie zette in de plaats van Dedrick Boyata, maar dat hij ook durfde te schuiven.

De aanpak na de rust van België vond Vandereycken de juist. Door hoog druk te zetten op de defensie van Polen. Al denkt hij dat dat tegen toplanden moeilijker gaat zijn, omdat die makkelijker daar makkelijker kunnen uitvoetballen.