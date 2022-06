Wereldgoal van Trossard: "Het leek een voorzet, maar ik wou de bal daar plaatsen!"

Gezien? Leandro Trossard maakte na zijn goals het verrekijkersteken. Vooral voor zijn tweede was die van toepassing. Een fantastische goal! Al hadden sceptici al snel het vermoeden dat het om een voorzet ging. Daar moest Trossard toch even op reageren.

Trossard schilderde na een kort genomen hoekschop de bal schitterend over de grabbelende handen van de Poolse doelman in de verste kruising. “Het was een schot, maar het lijkt een voorzet omdat ik hem daar zo rustig plaatste. Ik zag de keeper uit zijn goal staan, ik probeerde hem gewoon naar de verste paal te trappen en hij ging lekker binnen", nam Trossard de twijfel weg.

Na de afstraffing door Nederland hadden de Belgen dit wel nodig. "We moesten reageren na de vorige wedstrijd natuurlijk en ik denk dat we dat vandaag gedaan hebben. We voetbalden goed en creëerden veel kansen. En natuurlijk is het leuk als je zoveel doelpunten kunt scoren", zei hij bij VTM.

"Wat het verschil was met Nederland? Moeilijk uit te leggen. Als we daar een antwoord op hadden gehad tijdens de match, hadden we er iets aan gedaan. Ik denk dat Nederland misschien scherper was op de tweede bal en dat er daarom meer ruimte kwam tussen de linies. Maar we hebben vandaag goed gereageerd, dat was het allerbelangrijkste.”