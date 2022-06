Eden Hazard levert bemoedigende prestatie maar laat ook opmerkelijke misser optekenen: "Een kunstwerk"

Aan het eind kon de prestatie van Eden Hazard bemoedigend genoemd worden. Met een misser van formaat was zijn wedstrijd tegen Polen nochtans begonnen.

De Belgen wonnen met een straffe score (6-1), maar het had nog makkelijker kunnen lopen als de eerste kans er meteen was ingegaan. Nadat Batshuayi op de paal mikte, rolde het leer van de voeten voor Eden Hazard, die met een doelman uit positie de openingstreffer voor het binnentikken had.

Hazard plaatste de bal echter naast. "Een kunstwerk van een misser", zo omschreef Jan Mulder het tijdens bespreken van de eerste helft tijdens de rust in de VTM-studio's. "Onbegrijpelijk dat ie die bal er nog naast krijgt", aldus de Nederlander.

Niet te verklaren

Was dat een fase waarbij het gebrek aan matchritme Hazard nog deerde? "Dan mag je nog enkele maanden gespeeld hebben, die bal moet er altijd in", stelde Marc Degryse. "Zoiets kan je niet verklaren."