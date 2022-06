Na de zes afvallers bij Rode Duivels: aanvaller twijfelachtig voor match in Polen

Met een uitgedunde groep trekken de Rode Duivels maandag naar Polen, waar ze dinsdag het seizoen afsluiten. De Bruyne, Carrasco, Meunier, Lukaku, Onana en Boyata: voor hen zit het seizoen er definitief op. Achter de naam van Leandro Trossard staan dan weer vraagtekens.

Vroeg in de wedstrijd tegen Wales kreeg de aanvaller van Brighton&Hove Albion een stevige tik op de linkervoet. "De pijn was meteen aanwezig, na de match was die pijn zelfs behoorlijk groot. We zullen zien hoe fel de zwelling wordt, dan weet ik pas of de wedstrijd tegen Polen in het gedrang komt. Ik denk en hoop dat het allemaal wel zal meevallen", aldus Trossard in Het Belang van Limburg.

Op zijn 27e telt Leandro Trossard achttien caps (5 doelpunten). Tijdens deze interlandperiode kwam hij in de drie wedstrjiden tot dusver telkens in actie. Tegen Nederland en Wales begon hij als basisspeler en speelde hij respectievelijk 63 en 72 minuten. In de thuiswedstrijd tegen de Polen maakte de pocketaanvaller indruk met een schitterende invalbeurt van 24 minuten, gekruid met twee knappe doelpunten.